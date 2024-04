Better Call Saul, Bob Odenkirk ricorda l'infarto sul set: 'Il medico era al primo giorno, era pietrificato'

Sono passati quasi tre anni da quando Bob Odenkirk ha avuto un infarto sul set di Better Call Saul e in una recente intervista al podcast Multiple Talking Women, l'attore ha rivelato una chicca interessante, anche se leggermente inquietante, su quel fatidico giorno.

Odenkirk ha ricordato come il suo cuore si sia "praticamente fermato", rallentando a un ritmo così lento da farlo diventare grigio e smettere di respirare. Quando il medico è sopraggiunto sul set e ha visto Odenkirk, si è come "pietrificato".

"Era il suo primo giorno", ha raccontato Odenkirk durante l'intervista, "e ha come esclaamto: 'Oh no'". Per fortuna, l'attore era svenuto e non ha sentito le due parole che nessuno vorrebbe mai sentire da un medico. In seguito, il medico si è scusato per essersi bloccato prima di prendere i provvedimenti del caso.

Better Call Saul 6: un'immagine di Bob Odenkirk

"Settimane dopo, quando sono tornato, mi ha detto: 'Mi dispiace tanto, era il mio primo giorno, in precedenza ero un vigile del fuoco' - era in pensione - 'Non ho mai fatto la rianimazione cardiopolmonare, l'ho solo vista fare ad altre persone'", ha proseguito Odenkirk.

La star ha avuto un collasso sul set di Better Call Saul in New Mexico il 28 luglio 2021 ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Giorni dopo, ha descritto l'incidente come un "piccolo attacco di cuore". È tornato a lavorare all'ultima stagione all'inizio del settembre successivo, mentre il finale della serie è andato in onda l'anno dopo.

Bob Odenkirk ha detto "No" ai Marvel Studios

In una precedente occasione, Odenkirk ha spiegato perché non è interessato a far parte del MCU: "Mi piace sempre mantenere le cose su un piano realistico, dedicarmi a ruoli in cui ci si possa immedesimare e a progetti più piccoli. Non penso di essere fatto per quel mondo".

Better Call Saul, Bob Odenkirk: "Dopo l'attacco di cuore sul set non avevo polso"

Odenkirk ha quindi ribadito: "Sono più portato per quei personaggi che sembrano il vicino della porta accanto". Di recente, abbiamo visto l'attore nella Stagione 2 di The Bear. La serie è attualmente in produzione con la terza e quarta stagione, che saranno girate una dietro l'altra.