Bob Odenkirk svela perché non è interessato al MCU: "Non sono fatto per quel mondo"

Bob Odenkirk è stato spesso indicato come uno dei prossimi attori che potrebbero debuttare nel Marcel Cinematic Universe e la star di Better Call Saul ha ora voluto chiarire le indiscrezioni in modo definitivo.

L'occasione per esprimere il proprio punto di vista è emersa grazie a un'intervista rilasciata a The Independent in cui si è parlato del possibile debutto in un franchise tratto dai fumetti.

Alcune notizie online avevano indicato Bob Odenkirk come possibile interprete di Neal Saroyan, l'agente di Simon Williams, nella serie Wonder Man. La parte, tuttavia, sembra sia stata assegnata a Ed Harris.

Il protagonista di Better Call Saul ha quindi spiegato perché non è interessato a far parte del MCU: "Mi piace sempre mantenere le cose su un piano realistico, dedicarmi a ruoli in cui ci si possa immedesimare e a progetti più piccoli. Non penso di essere fatto per quel mondo".

Odenkirk ha quindi ribadito: "Sono costruito per personaggi che ti fanno provare la sensazione che il mio personaggio possa essere il vicino della porta accanto".

Io sono nessuno: Bob Odenkirk, uno, nessuno, centomila

Attualmente Bob Odenkirk è protagonista della serie Lucky Hank, inizialmente intitolata Straight Man, racconterà una crisi di mezza età che si svolge in un'università della Pennsylvania. L'attore ha il ruolo di William Henry "Hank" Devereaux Jr, a capo del dipartimento di letteratura inglese.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Richard Russo ed è stato adattato da Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office), che avranno l'incarico di co-showrunner.