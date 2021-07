Better Call Saul, Bob Odenkirk trasportato d'urgenza in ospedale dopo un collasso sul set

Malore per Bob Odenkirk, impegnato nelle riprese della sesta stagione di Better Call Saul in New Mexico; l'attore è stato ricoverato d'urgenza dopo un collasso sul set.

La star di Better Call Saul, Bob Odenkirk, è stato portato d'urgenza in ospedale martedì dopo essere collassato sul set della serie AMC; la conferma arriva da Variety dopo che la notizia era stata lanciata da TMZ.

Better Call Saul 5: Bob Odenkirk in una scena dell'ultimo episodio

Bob Odenkirk è attualmente impegnato nelle riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul, spin-off della popolarissima serie Breaking Bad. L'attore 58enne sarebbe collassato sul set nel New Mexico e i membri della troupe hanno immediatamente chiamato un'ambulanza. Odenkirk è stato poi ricoverato in nottata, ma finora la causa del malore non è stata resa nota.

La sesta stagione di Better Call Saul concluderà la storia delle origini di Jimmy McGill/Saul Goodman, apparso per la prima volta in Breaking Bad. Per il ruolo, Odenkirk ha ottenuto quattro candidature ai Golden Globe come miglior attore e quattro candidature agli Emmy. Negli anni lo show ha introdotto numerose domande alle quali non è ancora stata risposta, per questo l'arrivo della prossima stagione è molto atteso da tutti i fan. L'ultima puntata trasmessa prima della lunga pausa resa obbligatoria dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive si è conclusa con Jimmy e Kim Wexler rinchiusi in un Hotel al riparo da Lalo Salamanca. La sesta stagione, probabilmente, ci farà comprendere meglio qual è il rapporto tra i due e soprattutto quale sarà il destino di Kim.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà composta da 13 episodi e andrà in onda a inizio 2022.