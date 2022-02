Better Call Saul, Bob Odenkirk: "Dopo l'attacco di cuore sul set non avevo polso"

Bob Odenkirk ha ricostruito i drammatici istanti dell'infarto che lo ha colpito l'anno scorso sul set di Better Call Saul, di cui però non ha memoria.

Bob Odenkirk ha ricordato la drammatica esperienza sul set di Better Call Saul quando, lo scorso luglio, è stato colpito da un infarto mentre era impegnato nelle riprese della serie AMC. tra i dettagli svelati l'attore svela che, dopo essere collassato sul set, non aveva polso.

Better Call Saul 5: Bob Odenkirk in una scena dell'ultimo episodio

"Stavamo girando una scena, giravamo da tutto il giorno e fortunatamente non sono tornato alla mia roulotte", ha confessato Bob Odenkirk al New York Times, aggiungendo che si stava prendendo una pausa con i co-protagonisti Patrick Fabian e Rhea Seehorn al momento dell'incidente - di cui non ha memoria.

"Stavo andando a vedere l'incontro dei Cubs e a pedalare sulla mia cyclette quando sono svenuto. Rhea mi ha detto che ho iniziato subito a diventare grigio-blu".

Better Call Saul 5: Bob Odenkirk e Rhea Seehorn nel finale di stagione

I medici della produzione sono stati allertati, quindi il supervisore alla sicurezza sanitaria della serie, Rosa Estrada, e l'assistente alla regia, Angie Meyer, hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare prima di collegarlo a un defibrillatore. Tuttavia, i primi due tentativi di riavviare il suo cuore sarebbero falliti.

"La terza volta, il cuore è ripartito", ha detto Odenkirk. Sebbene l'attore non abbia memoria dell'incidente, da allora i suoi colleghi lo hanno aiutato a ricordare cosa sia successo.

"Questa è la sua stessa stranezza", ha detto Rhea Seehorn al Times a proposito del ricordo nebbioso di Odenkirk. "Non hai avuto un'esperienza di pre-morte, ti è stato detto che ne hai avuta una."

Better Call Saul 6: "La nuova stagione avrà più violenza fisica ed emotiva", svela il produttore

Per quanto riguarda la causa dell'incidente, Bob Odenkirk ha detto di aver scoperto nel 2018 di avere un'ostruzione, ma aveva scelto di non curarsi momentaneamente. Nel 2021 la situazione è però peggiorata. Dopo l'infarto, Odenkirk è stato portato d'urgenza al Presbyterian Hospital di Albuquerque, nel New Mexico, dove i medici "hanno eliminato la placca e messo stent in due punti". Durante il ricovero, sua moglie e i suoi figli sono rimasti con lui in ospedale.

Per fortuna, Bob Odenkirk è stato in grado di riprendere la lavorazione della sesta e ultima stagione di Better Call Saul nel settembre 2021.