Better Call Saul 6: "La nuova stagione avrà più violenza fisica ed emotiva", svela il produttore

Thomas Schnauz, sceneggiatore e produttore esecutivo di Better Call Saul 6, ha parlato della nuova stagione della serie TV con Bob Odenkirk, annunciando che i prossimi episodi dello show conterranno un maggior tasso di violenza, sia fisica che emotiva.

A sei anni dal suo esordio, Better Call Saul si prepara a salutare i suoi numerosi fan con la sesta ed ultima stagione. La produzione è in corso da marzo e da allora ci sono state molte anticipazioni degli eventi che avranno luogo nei nuovi episodi, svelate dai creatori ma anche dalle star dello show. Mentre Breaking Bad, la serie da cui ha avuto origine lo show su Jimmy McGill/Saul Goodman, era uno spettacolo noto per le sue scene d'azione e la violenza brutale, Better Call Saul è più sommesso nella sua narrazione. Tuttavia, con il passare degli episodi, nella serie sono aumentate le scene d'azione e, a quanto pare, nella sesta stagione le cose si faranno ancora più serie.

In un'intervista rilasciata a Den of Geek, il produttore esecutivo Thomas Schnauz ha infatti fatto sapere che la sesta stagione di Better Call Saul conterrà più violenza, sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo. Schnauz ha anche fornito informazioni sul processo di scrittura della serie ed ha affermato che, nonostante le apparenze, gli sceneggiatori non si concentrano su quanta violenza ci sia o meno nello spettacolo ma, più semplicemente, seguono l'andare naturale della storia.

"Non prestiamo molta attenzione al far corrispondere il tono o la quantità di violenza che è emersa nelle stagioni precedenti. Facciamo solo ciò che è giusto per la storia attuale", ha dichiarato Schnauz, aggiungendo: "Lo spettacolo è sempre stato violento ai miei occhi, dalla prima stagione, con Tuco e i gemelli skater, le minacce di Nacho, oppure Mike a Philadelphia... ed è stato anche emotivamente violento, con Chuck che ha tradito suo fratello. Quindi ci sarà più violenza fisica ed emotiva nella sesta stagione, ma non posso giurare che sia molto più violenta rispetto alle stagioni viste finora. Stiamo arrivando alla fine, quindi qualunque cosa accada probabilmente colpirà più duramente".

La sesta stagione di Better Call Saul non ha ancora una data di uscita ufficiale ma dovrebbe comunque essere rilasciata nel 2022.