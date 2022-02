Interview With the Vampire, Better Call Saul 6, Tales of the Walking Dead: primo sguardo nel promo AMC

Primo sguardo a Better Call Saul 6, Interview With the Vampire, adattamento della sagaa di vampiri di Anne Rice e Tales of the Walking Dead.

Il teaser lanciato da AMC Networks durante il Super Bowl LVI offre un primo sguardo ad alcune delle serie più attese in arrivo, tra queste Interview with the Vampire, ispirato alla saga di vampiri di Anne Rice, la sesta stagione di Better Call Saul, la nuova serie antologia Tales of the Walking Dead e la quarta e ultima stagione di Killing Eve.

Interview with the Vampire, adattato dall'omonimo romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro, è incentrato sul vampiro Louis de Pointe du Lac (interpretato da Jacob Anderson) mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, svelando come è stato trasformato in un vampiro e poi guidato da Lestat de Lioncourt (Sam Reid). La serie è attualmente in produzione a New Orleans.

L'anno scorso Variety aveva svelato che AMC aveva acquisito i diritti dell'intera saga di Anne Rice, Cronache dei vampiri, pubblicata dal 1976 al 2016, e anche la trilogia Lives of the Mayfair Witches per un totale di 18 titoli. AMC ha dapprima approvato la produzione di Interview With the Vampire, cui seguirà una serie basata su Lives of the Mayfair Witches.

Per quanto riguarda Better Call Saul, la sesta e ultima stagione arriverà il 18 aprile sugli schermi di AMC. L'ultima stagione, composta da 13 episodi, sarà suddivisa in due parti che andranno in onda da aprile a maggio e, dopo una pausa di sei settimane, dall'11 luglio.