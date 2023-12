Berlino 2024: a Martin Scorsese l'Orso d'Oro alla carriera

Il 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino assegnerà al regista, produttore e sceneggiatore statunitense Martin Scorsese l'Orso d'Oro alla carriera. L'onorificenza verrà consegnata durante una cerimonia di premiazione che si terrà al Berlinale Palast il 20 febbraio 2024.

Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone e Martin Scorsese

"Per chiunque consideri il cinema come l'arte di dare forma a una storia in modo del tutto personale e universale, Martin Scorsese è un modello ineguagliabile. I suoi film hanno accompagnato la nostra storia di spettatori ed esseri umani, i suoi personaggi sono vissuti e cresciuti dentro di noi, la sua visione della storia e dell'umanità ci ha aiutato a capire e a interrogarci su chi siamo e da dove veniamo. Killers of the Flower Moon, il suo ultimo film, è uno dei suoi più grandi successi. Come ha detto eloquentemente lo stesso Scorsese, il film è 'un'offerta che riconosce la portata del terrore vissuto dalla comunità di Osage, e che potrebbe dare una sorta di conforto'. È un grande piacere accogliere ancora una volta un buon amico del festival e offrirgli il nostro premio d'onore più prestigioso", affermano i direttori della Berlinale 2024 Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Qui potete approfondire la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, ultima monumentale fatica del cineasta newyorkese eletta miglior film del 2023 dalla National Board of Reviewed è stato nominato uno dei 10 migliori film dell'anno dall'American Film Institute, nonché il miglior film del 2023 dal New York Times, The New Yorker e dal New York Film Critics Circle.