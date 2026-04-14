Belve: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 2

Dopo l'esordio scoppiettante (tanto negli ascolti quanto su social e giornali) della scorsa settimana, Belve torna stasera su Rai 2, alle 21:20, con Francesca Fagnani e altri tre famosi pronti al confronto.

Gli ospiti della seconda puntata

Martedì 14 aprile saranno Carlo Conti, Giulia Michelini e Fracesco Chiofalo a sedere sullo scomodo sgabello al cospetto di conduttrice e pubblico. E le clip fin qui diffuse anticipano un appuntamento che potrebbe essere a più alto tasso di risate del solito.

Carlo Conti: ma quale bisessualità?

Carlo Conti e Stefani de Martino

Archiviato il complesso capitolo Sanremo, attualmente su Rai 1 il venerdì sera con Dalla strada al palco special, dopo anni di rincorse Carlo Conti si è finalmente concesso alle domande di Francesca Fagnani. Che ha voluto subito approfondire una questione tornata prepotentemente alla ribalta proprio durante l'ultimo Festival, quando un disturbatore aveva urlato alle telecamere di Rai 1: "Carlo Conti bisessuale".

Quanta verità c'è in questa affermazione? Nessuna, assicura il conduttore toscano, che dice al contrario di aver per anni sofferto di "dongiovannite": "Ho sempre avuto in mente una sola cosa", dice ammiccando tra le risate.

Impossibile non parlare anche di Stefano De Martino e di quel passaggio di consegne durante la finalissima di Sanremo 2026. Tra di loro c'è un rapporto di affetto e stima, assicura Conti, ma il suo erede naturale non è il conduttore di Affari Tuoi: è l'amico Nicola Savino.

Giulia Michelini e un'intervista che più sincere non ce n'è

Motorvalley: Giulia Michelini, Luca Argentero e la giovanissima Caterina Forza in posa

Ha spesso dichiarato in passato di diventare molto ansiosa in TV, quando a parlare deve davanti alle telecamere deve essere Giulia e non qualcuno dei suoi personaggi. Questa è però anche una caratteristica che la porta essere assai sincera, qualità che si conferma anche nella puntata di Belve.

Tanto per cominciare, come mostra la clip rilasciata in anteprima, insieme a Benedetta Rossi un anno fa (che disse di essere un'iraconda), è stata certamente la più onesta nel dichiarare qual è il suo peggior difetto: "Rutto spesso".

E non si è certamente sottratta nè alle domande sulle droghe, nè su quelle realtive a una maternità molto precoce: il figlio Giulio Cosimo, oggi ventenne, è nato quando Giulia Michelini aveva solo 19 anni.

Quella a Francesco Chiofalo sarà l'intervista più surreale di Belve?

L'intervista della Michelini si prospetta sincera quanto quella di Francesco Chiofalo, in arte "Lenticchio", surreale. A cominciare dalla risposta sgrammaticata, e non conclusa, a una delle domande di rito della trasmissione: "Chi vorrebbe riportare indietro se ne avesse l'opportunità?".

Vanitosissimo, tra i tantissimi interventi di chirurgia estetica c'è addirittura quello agli occhi, per cambiare il colore, da castano ad azzurro, con risultati discutibili: "Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cartone animato".

Spaccone: a Francesca Fagnani ha detto di essere convinto di poter riconquistare ciascuna delle sue ex (una volta ha detto che sono 350) solo con un gesto.

Un'intervista che non risparmia, però, momenti più riflessivi ed emozionanti, come il racconto del bullismo vissuto in gioventù e la paura per quella diagnosi di tumore al cervello arrivata nel 2018.