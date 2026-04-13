Lo Stato delle Cose chiude con il caso Garlasco: stasera su Rai 3 l'ultima puntata

Stasera, lunedì 13 aprile alle ore 21.20 su Rai 3, torna Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti. Una puntata conclusiva ricca di inchieste e rivelazioni che attraversano cronaca, politica e giustizia: dal delitto di Garlasco alle nuove ombre su Totò Riina, fino al caso David Rossi e agli scenari della politica nazionale e internazionale.

Michele Santoro apre la puntata tra politica italiana e scenario internazionale

L'ultima puntata si apre con l'intervento di Michele Santoro, che analizzerà la stretta attualità politica italiana e internazionale. Un'apertura dedicata ai principali scenari globali e alle tensioni che attraversano il dibattito pubblico.

Delitto di Garlasco: le indagini arrivano alle battute finali

Spazio poi all'inchiesta sul delitto di Garlasco, giunta a una fase decisiva dopo oltre un anno di approfondimenti. Al centro dell'attenzione gli elementi a carico di Andrea Sempio, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Tra i punti più discussi anche il Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio. In studio interviene il genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi e figura chiave nell'analisi scientifica del caso.

Riina a Malta: nuove rivelazioni sulla rete del boss

La puntata torna anche sulle recenti rivelazioni legate alla latitanza di Totò Riina a Malta. Nella scorsa puntata era emerso che il capo di Cosa Nostra avrebbe frequentato l'isola, dove possedeva due ville. Nuovi elementi arricchiscono ora il quadro investigativo sulla rete di contatti e sugli interessi del boss siciliano sull'isola, aprendo ulteriori interrogativi su movimenti e protezioni durante gli anni della latitanza.

David Rossi

Caso David Rossi: nuove email e piste investigative

A chiudere la puntata sarà il caso David Rossi. Le attività della commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci hanno portato alla scoperta di 26 nuove email presenti nel computer del responsabile della comunicazione di Mps.

Le comunicazioni fanno riferimento a un noto politico, che alcuni testimoni collocano nell'ufficio di Rossi la sera della sua morte. A questo si aggiungono le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia legato alla 'Ndrangheta, che avrebbe fornito ulteriori elementi su possibili responsabilità nell'omicidio.

Una puntata tra cronaca, politica e giustizia

Un episodio conclusivo che intreccia inchieste giudiziarie, testimonianze inedite e scenari politici complessi, offrendo uno sguardo su alcuni dei casi più discussi della cronaca italiana recente.