Berlino 2020: Minamata con Johnny Depp in Berlinale Special, The Eddie e Stateless tra le serie

Berlino 2020 cala i primi assi nella manica annunciando la premiere mondiale di Minamata, biopic con Johnny Depp in Berlinale Special, tra le serie tv presentate in anteprima al festival grande attesa per The Eddy di Damien Chazelle e Stateless, creata da Cate Blanchett.

Per quanto riguarda la sezione Berlinale Special, la Berlinale presenta le prime anticipazioni del programma dichiarando: "Agnieszka Holland e Johnny Depp - due modelli di cinema si incontrano, e non parlano solo del passato, ma creano un'interpretazione del presente. Questo è anche il caso del cinese Jia Zhang-ke e dei suoi dialoghi con varie generazioni di scrittori cinesi, ed è similare a Hillary Clinton, protagonista dell'omonima serie o alla visionaria elegia di Jóhann Jóhannsson".

Berlinale Special Gala Screening al Berlinale Palast

Charlatan di Agnieszka Holland - Prima Mondiale

Berlinale Special Gala Screening al Friedrichstadt-Palast

Minamata di Andrew Levitas con Johnny Depp, Hiroyuki Sanada, Minami, Bill Nighy - Prima Mondiale

Berlinale Special alla Haus der Berliner Festspiele

Hillary di Nanette Burstein - Serie documentaria, Prima Internazionale

Last and First Men di Jóhann Jóhannsson Narrato da Tilda Swinton - Documentario, Prima Mondiale

Yi Zhi You Dao Hai Shui Bian Lan (Swimming Out Till The Sea Turns Blue) di Jia Zhang-ke - Documentario, Prima Mondiale

Ricchissimo il programma delle serie tv che prevede otto show in anteprima provenienti da Australia, Austria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito e USA. Grande l'attesa per The Eddy, interpretata da Andre Holland che vede Damien Chazelle alla regia dei primi due episodi. La serie batte bandiera Netflix come l'austriaca Freud, che racconta la vita del giovane Sigmund Freud.

Dal mondo anglosassone arrivano l'americana Dispatches from Elsewhere, creata e interpretata da Jason Segel, e l'australiana Stateless, che porta la firma di Cate Blanchett. Qui l'elenco completo.