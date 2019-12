Berlino 2020: a Helen Mirren l'Orso d'oro alla carriera

Berlino 2020 onorerà il premio Oscar Helen Mirren con l'Orso d'oro alla carriera. La cerimonia di consegna del premio si terrà giovedì 27 febbraio 2020 al Berlinale Palast e includerà la proiezione di The Queen di Stephen Frears.

Cannes 2019: Helen Mirren sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Non solo Helen Mirren è una delle attrici più celebri al mondo, ma è anche l'interprete più giovane a essersi unita alla celebre Royal Shakespeare Company. Nei decenni il suo carisma, la sua espressività e il suo talento sono stati ampiamente dimostrati in generi diversi.

"Helen Mirren è una forte personalità capace di dar vita a potenti ritratti sempre notevoli. Ci sorprende di volta in volta con la sua interpretazione di personaggi complessi, sia che si tratti di Chris in Calendar Girls che della Regina Elisabetta II in The Queen, i suoi ritratti sono paradigmi di donne forti, ed è un grande piacere premiarla con l'Orso d'Oro alla Carriera" ha dichiarato Mariette Rissenbeek, Executive Director della Berlinale.

A partire da domani, Helen Mirren sarà nei cinema a fianco del collega Ian McKellen nel mistery L'inganno perfetto.