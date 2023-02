Bergamo Film Meeting 2023: Psycho, sonorizzato dall'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, in apertura

La 41a edizione di Bergamo Film Meeting 2023, in programma dall'11 al 19 marzo, sarà anticipata da un evento speciale, organizzato nell'ambito delle iniziative per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e appuntamento imperdibile del suo palinsesto.

Venerdì 10 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Donizetti di Bergamo, verrà presentata la sonorizzazione dal vivo - in anteprima italiana - di Psycho (USA, 1960) di Alfred Hitchcock, ad opera dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano diretta dal maestro Anthony Gabriele.

Psycho: Janet Leigh nella scena dell'omicidio

35 archi, selezionati tra gli studenti dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano (tutti under 25, laureandi o laureati ai trienni e ai bienni di Conservatorio), e diretti dal maestro Anthony Gabriele, direttore d'orchestra di livello internazionale che ha focalizzato la sua attenzione verso i concerti "Film with Orchestra". L'iconica colonna sonora composta dal Premio Oscar Bernard Herrmann, verrà eseguita dall'Orchestra sulla versione originale del capolavoro del Maestro della suspense, interpretato da uno strepitoso e tormentato Anthony Perkins.

Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock tra suspense e psicanalisi

Sabato 11 marzo alle ore 20.30, la sonorizzazione sarà riproposta presso l'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo. L'evento speciale è sponsorizzato, attraverso il Comitato Bergamo Brescia 2023, da Intesa Sanpaolo e Brembo.

Psycho: una foto di Anthony Perkins

Queste le parole di Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo: "Bergamo Film Meeting è uno degli eventi di punta della nostra città e tra i festival cinematografici internazionali più importanti e longevi d'Italia. Nell'anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale Italiana della Cultura, l'Assessorato alla Cultura ha fortemente voluto valorizzare la realtà che da 41 anni porta a Bergamo la cultura del cinema, rendendolo uno degli highlight del palinsesto BGBS2023. L'inaugurazione di BFM è un appuntamento sempre molto atteso e partecipato e per il 2023 non poteva che essere ancora più speciale, a partire dalla splendida location, il Teatro Donizetti. La realizzazione di questo spettacolo, un'anteprima nazionale, è stata possibile grazie al lavoro dello staff di Bergamo Film Meeting, la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica di Milano e la sponsorizzazione del Comitato Bergamo Brescia".

Per informazioni e biglietti: teatrodonizetti.bfm.18tickets.it.