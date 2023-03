Bergamo Film Meeting 2023: il programma completo della 41 edizione

Bergamo Film Meeting 2023, in programma dall'11 al 19 marzo, sarà anticipato venerdì 10 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Donizetti di Bergamo, dalla sonorizzazione dal vivo di Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, ad opera dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano diretta dal maestro Anthony Gabriele. L'iconica colonna sonora composta dal Premio Oscar Bernard Herrmann, verrà eseguita dall'Orchestra sulla versione originale. L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano e la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo e Brembo, attraverso il Comitato Bergamo Brescia Cultura 2023.

In nove giorni di programmazione Bergamo Film Meeting 2023 proporrà oltre 150 film tra lungometraggi, documentari e corti così distribuiti: 2 sezioni competitive - la Mostra Concorso riservata ai lungometraggi di finzione e Visti da Vicino, rivolta al cinema documentario -; la sezione Europe, Now!, dedicata al cinema europeo contemporaneo, che presenta in anteprima nazionale la personale completa dei registi Ursula Meier (Francia, Svizzera) e Jaco Van Dormael (Belgio), ed è arricchita da una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al Cilect - realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano - e da Europe, Now! Film Industry Meetings (13 - 14 marzo), le due giornate rivolte ai professionisti di settore; una retrospettiva su Jerzy Stuhr, eclettico e intenso attore polacco di cinema e teatro, oltre che raffinato sceneggiatore e regista; la retrospettiva completa della regista e animatrice ceca Michaela Pavlátová; l'omaggio alla cineasta Kira Muratova, figura di spicco del cinema sovietico e ucraino dagli anni '60 agli anni '80; la sezione Kino Club, dedicata ai giovani spettatori di ogni età, con le collaborazioni della Cineteca di Milano e dell'olandese Kaboom Animation Festival; Prospettiva Olmi, omaggio al regista bergamasco Ermanno Olmi in collaborazione con FIC - Federazione Italiana Cineforum; la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea realizzata in collaborazione con l'Associazione The Blank; insieme a anteprime, proiezioni speciali e il Daily Strip, l'appuntamento con alcuni tra i migliori illustratori del panorama italiano del fumetto.

