Benicio del Toro e Michael Cera nel nuovo film di Wes Anderson

Svolta nei temi di Wes Anderson che, per il suo prossimo lavoro, si dedicherà allo spionaggio e non ci saranno più di tre ruoli principali, Benicio del Toro e Michael Cera nel cast della pellicola in arrivo.

Wes Anderson ha rivelato a Deadline i primi dettagli del suo nuovo film, una pellicola di spionaggio ancora priva di titolo, che vedrà nel cast Benicio del Toro e Michael Cera. Secondo quanto dichiarato dal regista texano, del Toro sarà presente in ogni singola inquadratura.

La sceneggiatura della nuova pellicola, co-scritta da Wes Anderson col sodale Roman Coppola, era stata ultimata prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. Secondo quanto anticipato, il prossimo lungometraggio sarà "lineare" e affronterà dinamiche familiari. Al riguardo Anderson ha specificato:

"Non posso dirvi molto di più, tranne che si tratterà di spionaggio, di un rapporto padre-figlia con, diciamo, un lato piuttosto oscuro".

Wes Anderson si dà alla spy story

Le riprese del nuovo progetto avrebbero dovuto prendere il via in autunno, ma le scadenze sono slittate per via del duplice sciopero di Hollywood. Wes Anderson ha però anticipato un'inversione di tendenza rispetto ai corali Asteroid City e The French Dispatch visto che stavolta i ruoli principali non saranno più di tre.

"Si tratta di un progetto che ho rinviato a lungo, forse più di un decennio, ma stavolta mi sono costretto a realizzarlo" ha dichiarato il regista.

Come rivela la recensione de La meravigliosa storia di Henry Sugar, il 27 settembre approderà su Netflix l'ultimo lavoro di Wes Anderson, un corto tratto dal racconto di Roald Dahl con Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley.