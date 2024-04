Ben Whishaw nella prima foto di Limonov, il film di Kirill Serebrennikov in concorso a Cannes 2024

Ben Whishaw è ritratto nella prima foto di Limonov: The Ballad, il film diretto dal regista russo Kirill Serebrennikov che verrà presentato al festival di Cannes 2024.

Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Emmanuel Carrère, adattato per il grande schermo da Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins e Serebrennikov.

Di cosa parla il film

Limonov di Kirill Serebrennikov verrà proiettato al festival di Cannes in concorso e racconterà la storia del rivoluzionario, scrittore underground, delinquente, maggiordomo di un miliardario a Manhattan, e al tempo stesso poeta, amante di donne meravigliose, guerrafondaio, agitatore politico e romanziere che ha scritto della sua grandezza. La storia di Eduard Limonov, interpretato da Ben Whishaw, è un percorso attraverso la Russia, l'America e l'Europa nel corso della seconda metà del 20esimo secolo.

Ben Whishaw in Limonov: The Ballad

Nel team della produzione ci sono anche Wildside, Chapter 2, Hypste Studios e Pathé. Pawlikowski è il produttore esecutivo.

Cannes 2024: Parthenope di Paolo Sorrentino sfida Coppola e Cronenberg nel Concorso

Alcuni dei titoli in arrivo sulla Croisette

In concorso a Cannes 2024, in programma dal 14 al 25 maggio, ci saranno anche titoli come The Apprentice, sulla vita di Donald Trump con star Sebastian Stan, Bird diretto da Andrea Arnold e con protagonista Barry Keoghan, il nuovo film di Jacques Audiard, e il musical Emilia Perez con star Selena Gomez.

Sulla Croisette approderanno inoltre titoli molto attesi come Kinds of Kindness, la nuova collaborazione tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, The Shrouds di David Cronenberg, e Oh Canada diretto da Paul Schrader.