Ben Whishaw sarà il protagonista di Limonov, the Ballad of Eddie, diretto da Kirill Serebrennikov

Il regista russo Kirill Serebrennikov dirigerà l'attore Ben Whishaw nel film Limonov, the Ballad of Eddie, tratto dal libro di Emmanuel Carrère.

Ben Whishaw sarà il protagonista di Limonov, the Ballad of Eddie, un nuovo film di Kirill Serebrennikov.

Il regista russo, tra pochi giorni, presenterà il film Tchaikovsky's Wife all'edizione 2022 del Festival di Cannes.

Limonov, The Ballad of Eddie è stato scritto da Kirill Serebrennikov in collaborazione con Ben Hopkins e Pawel Pawlikowski ispirandosi al romanzo scritto da Emmanuel Carrère.

Al centro della trama ci sarà la vita di Eduard Limonov e il suo viaggio attraverso la Russia, gli Stati Uniti e l'Europa durante la seconda metà del ventesimo secolo.

Limonov era un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore underground, un maggiordomo per un milionario a Manhattan, ma anche un poeta, un amante di donne meravigliose, un agitatore politico e un romanziere che ha scritto della sua grandezza.

Ben Whishaw sarà il protagonista del progetto che segue Tchaikovsky's Wife, in concorso nelle prossime settimane al festival francese.

Il film è prodotto da Wildside, Chapter 2 e Pathé. A finanziare il lungometraggio sarà Fremantle.