Luca Guadagnino, Paolo Virzì e il thriller di Donato Carrisi: ecco il listino 2022 di Vision Distribution

Tra i listini più ricchi della fine del 2022 c'è senza dubbio quello di Vision Distribution, che ci regalerà una serie di film italiani perfetti per portare in sala gli amanti del cinema dai gusti più disparati. Ad aspettarci Siccità di Paolo Virzì, Io sono l'abisso di Donato Carrisi, Bones and all di Luca Guadagnino e l'evento di e con Marco D'Amore, direttamente da Gomorra. Ecco il listino del 2022 di Vision Distribution.

Virzì, Carrisi, Guadagnino e l'altra Italia

Tra i titoli di punta della nuova selezione Vision troviamo senz'altro Siccità, l'ultima fatica di Paolo Virzì, un'idea quanto mai attuale visto il momento meterologico e geografico che sta vivendo l'Italia: a Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno beffardo e tragico, mentre cercano ognuno la propria redenzione. Nel cast Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli. Sempre a ottobre arriverà anche Io sono l'abisso, il nuovo thriller di Donato Carrisi, tratto da uno dei suoi romanzi di successo. Sul grande schermo vedremo la strana relazione che si viene a instaurare tra l'Uomo che pulisce e la Ragazzina col ciuffo viola.

La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella vita ordinata dell'Uomo perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c'è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c'è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. A novembre arriverà, invece, Bones and all, la nuova fatica di Luca Guadagnino, anche stavolta circondato da un cast di assoluto livello: Timothée Chalamet, Mark Rylance e Chloë Sevigny. Il lungometraggio racconta l'amore tra Maren e Lee, due giovani che vivono ai margini della società. Durante un loro lunghissimo viaggio nell'America più difficile, fatta di passaggi segreti e strade di provincia, il loro amore sarà messo definitivamente alla prova a causa dei loro terribili trascorsi.

A dicembre una bella fetta d'Italia attoriale andrà sul grande schermo: Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, premio della giuria al Festival di Cannes 2022, ha come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi nei panni di Pietro e Bruno. Il primo è un ragazzo di città, che passa in montagna le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l'anno. I due si conoscono fin da bambini, e vent'anni dopo Pietro, ormai diventato un uomo, decide di tornare in alta quota per far pace con il suo passato. Per l'Italia a settembre arrivano anche Per niente al mondo di Ciro D'Emilio e Brado, il nuovo "western metropolitano" di Kim Rossi Stuart che lo vede anche tra i protagonisti del complicato rapporto padre/figlio che verrà messo in scena. A novembre, inoltre, torna Gianni Zanasi (Non pensarci) con La guerra desiderata, che vedrà tra i protagonisti Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.

Eventi e anticipazioni Vision

Tre eventi speciali animeranno il listino di Vision per questo 2022: Nel nostro cielo un rombo di tuono, il docu-film su Gigi Riva diretto da Riccardo Milani (Come un gatto in tangenziale); Napoli magica, il docu-film diretto e interpretato da Marco D'Amore (Gomorra - La serie) che andrà a indagare il cuore esoterico e misterioso di una delle città più antiche e affascinanti del mondo, tra miti, leggende, labirinti e infinite storie annidate negli angoli nascosti. Terzo evento è il ritorno alla regia di Walter Veltroni con È stato tutto bello - Storia di Paolino e di Pablito, che andrà a ripercorrere la vita del calciatore Paolo Rossi, grande artefice della vittoria ai mondiali in Spagna del 1982 e scomparso da poco. Proprio a tema calcio, a luglio, arriverà in sala anche Italia 1982 - Una storia azzurra di Coralla Ciccolini: il 1982 è un anno molto complicato per l'Italia, per una serie di ragioni. La crisi economica, sociale e politica appare inarrestabile; è ormai lunga la guerra al terrorismo ed è appena iniziata quella contro la mafia; è sempre più alto il tasso di disoccupazione. A sollevare il grigiore che regna nel Paese può essere un appuntamento molto atteso: i Mondiali di calcio, che si terranno in Spagna.

Nel 2023 arriveranno diversi titoli per il pubblico italiano: a gennaio avremo I miei ragazzi di Riccardo Milani (con Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio e Vinicio Marchioni); a seguire Scordato, il nuovo film di Rocco Papaleo con la cantante Giorgia; poi la doppietta I migliori giorni e I peggiori giorni, diretti da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo insieme. Arrivano nel nuovo anno anche Limonov di Kirill Serebrennikov, Romantiche di Pilar Fogliati scritto insieme a Giovanni Veronesi, e L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nei panni del tenente Franco Amore, incastrato in un'indagine spinosa proprio la notte prima della sua pensione.

