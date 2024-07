Ben Stiller torna a recitare dopo sette anni: eccolo nella prima immagine di Nutcrackers

Pochi istanti fa è stata pubblicata la prima immagine di Nutcrackers, film che segna il ritorno alla recitazione di Ben Stiller, che ormai era assente dallo schermo da ben sette anni.

Se si eccettuano alcune sue comparse nei panni di se stesso o brevi cameo in film come Greed e Don't Look Up, Stiller non compare davanti la macchina da presa in un ruolo da protagonista da The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, arrivato direttamente su Netflix nel lontano 2017.

In questi ultimi anni, l'attore comico si è dedicato principalmente alla sua carriera di regista, firmando progetti come Escape at Dannemora e soprattutto Scissione, la cui seconda stagione debutterà a gennaio su Apple TV+.

Ben Stiller in Nutcrackers

Cosa racconta Nutcrackers?

Il film, diretto da David Gordon Green, segue Stiller nei panni di un uomo retto e ossessionato dal lavoro che improvvisamente diventa il tutore dei suoi quattro nipoti rimasti orfani. La pellicola sarà presentata al Toronto Film Festival e verrà proiettata il 5 settembre alla Roy Thomson Hall come parte del programma di gala.

Ben Stiller: "Il flop di Zoolander 2 mi ha accecato, ci ho messo un po' a riprendermi"

Del cast fanno parte anche Linda Cardellini, Edi Patterson, Tim Heidecker e Toby Huss. Non si conosce ancora la data d'uscita di Nutcrackers, ma probabilmente arriverà tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, passando per il circuito dei festival autunnali.

David Gordon Green si è dedicato alla regia del film subito dopo la sua uscita dal franchise de L'Esorcista, dopo l'accoglienza non proprio entusiastica con cui era stato accolto il suo L'Esorcista - Il credente. Il regista si era dedicato in precedenza alla regia della trilogia reboot di Halloween.