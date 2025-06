Il film di The Twilight Zone si farà: Ben Stiller alla regia per Warner Bros.

Secondo le ultime indiscrezioni, Ben Stiller dirigerà The Twilight Zone (Ai confini della realtà) per la Warner Bros., progetto a cui sta lavorando in sordina da circa sei mesi.

Il tanto atteso film su Ai confini della realtà sembra finalmente prendere forma dopo più di 15 anni di tentativi infruttuosi da parte di Appian Way, la casa di produzione di Leonardo DiCaprio.

Questo progetto, che ha visto susseguirsi numerosi sceneggiatori e registi, sembra ora destinato a diventare realtà, con Ben Stiller alla regia. La Warner Bros., che ha preso in carico la produzione insieme a Appian Way, sembra essere pronta a dare il via a questa nuova versione del leggendario show televisivo.

Il film di The Twilight Zone ha una lunga e travagliata storia dietro di sé. Per anni, la possibilità di un film tratto dalla celebre serie creata da Rod Serling è stata un sogno incompiuto. Già nel 2011, registi di grande calibro come Matt Reeves e Joseph Kosinski furono coinvolti nel progetto, ma per un motivo o per l'altro, i lavori sono stati sempre rimandati. Ora, però, sembra che le cose stiano cambiando. Stiller, infatti, sta lavorando al progetto da circa sei mesi, ma finora ha mantenuto il tutto sotto stretto riserbo.

Cosa sappiamo sul progetto

Al momento, il progetto è ancora in fase di scrittura, e la sceneggiatura sembra essere in continua evoluzione. A differenza del film antologico del 1983, che presentava più storie brevi ispirate all'universo di Twilight Zone, la nuova versione dovrebbe concentrarsi su una sola trama principale.

Secondo le prime indiscrezioni, la trama della nuova pellicola potrebbe ruotare attorno a un pilota di caccia che testa un razzo progettato per viaggiare più veloce della luce. Tuttavia, un incidente lo catapulta 125 anni nel futuro, dove si ritrova in una società utopica che, come spesso accade nelle storie di Twilight Zone, non è esattamente come sembra. Una premessa tipica della serie: un elemento di fantascienza che cela una riflessione più profonda e filosofica. Sebbene questa sia una delle versioni della sceneggiatura in fase di sviluppo, è possibile che venga modificata in futuro, o che venga presentato un nuovo approccio da un altro sceneggiatore.

Ben Stiller, che è un grande appassionato della serie originale, ha già parlato pubblicamente dell'influenza che Twilight Zone ha avuto sulla sua carriera. In particolare, ha citato il programma come una delle principali fonti d'ispirazione per la sua serie Scissione (disponibile su Apple TV+), che ha ricevuto ampi consensi di critica per la sua narrazione inquietante e le sue riflessioni esistenziali.

Stiller non è solo un attore di successo, ma anche un regista con una carriera piuttosto eclettica. Nonostante il passo falso di Zoolander 2, i suoi film più noti come Giovani, carini e disoccupati, The Cable Guy, Zoolander, Tropic Thunder e La vita segreta di Walter Mitty hanno consolidato la sua reputazione come regista versatile.