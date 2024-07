Scissione, il mistero si allarga nel trailer della Stagione 2: svelata la data d'uscita su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo teaser trailer dell'attesa Stagione 2 di Scissione, rivelandone anche la data d'uscita.

La serie è stata ideata da Ben Stiller, che ha trascorso gli ultimi anni lavorando quasi esclusivamente a questa serie. Scissione ha come protagonista Adam Scott. Scott e Stiller hanno annunciato la seconda stagione della serie di successo nell'agosto del 2022, quindi i fan non stanno più nella pelle per questo ritorno.

I nuovi episodi sono stati girati l'anno scorso, ma i lavori erano stati sospesi a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Questo primo trailer ha rivelato che la seconda stagione debutterà il 17 gennaio 2025.

Cosa racconta Scissione?

Nello show, Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Questo audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso.

Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze derivanti dall'aver giocato con la barriera della separazione, che li trascinerà ulteriormente lungo un percorso di guai e dolore.

La seconda stagione riunisce tutti i protagonisti, tra cui il candidato all'Emmy Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, il vincitore dell'Emmy John Turturro, il premio Oscar Christopher Walken e la vincitrice dell'Oscar e dell'Emmy Patricia Arquette. La new entry di questi nuovi episodi sarà Sarah Bock, con un ruolo da series regular.