Jeremy Allen White e Ben Stiller insieme in un film sulla Seconda Guerra Mondiale? I dettagli del progetto

Jeremy Allen White, che tra non molto vedremo nei panni di Bruce Springsteen nel biopic Liberami dal nulla, sarà il protagonista del nuovo film diretto da Ben Stiller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e intitolato Airman.

Basato sul saggio The Lost Airman: A True Story of Escape From Nazi-Occupied France, il film sarà prodotto da A24. Al momento la partecipazione dell'attore non è data per certa, in quanto White sarebbe ancora in trattative con lo studio. Se l'accordo andrà in porto, Stiller dirigerà e produrrà l'adattamento del libro scritto da Seth Meyerowitz, che vedrà White come protagonista. Anche A24 è ancora in trattative per aggiudicarsi il progetto.

Stiller sarà anche produttore attraverso la sua storica casa di produzione Red Hour Films. Gli altri produttori sono John Lesher attraverso la sua Le Grisbi Productions e P.J. van Sandwijk della Storyteller Productions. Jake Gyllenhaal, che avrebbe dovuto recitare nell'adattamento sviluppato alla fine degli anni '10, rimarrà coinvolto come produttore attraverso la sua casa di produzione Nine Stories.

The Bear: un'immagine di Jeremy Allen White nella stagione 3

Un altro punto di vista sulla Seconda Guerra Mondiale

Il libro del 2016 racconta l'incredibile storia vera di Arthur Meyerowitz, un mitragliere americano il cui bombardiere B-24 fu abbattuto sopra la Francia di Vichy nel 1943.

Mentre si nascondeva nella campagna francese, Meyerowitz strinse amicizia con Marcel Talliander, fondatore del leggendario gruppo di resistenza francese Reseau Morhange, che lo aiutò a sfuggire alla Gestapo grazie alla sua rete segreta. Dopo sei mesi passati a sfuggire alla cattura, fu elaborato un piano di fuga che permise al soldato di attraversare il confine con la Spagna e raggiungere finalmente la libertà.

Ben Shattuck, autore del dramma romantico presentato al Festival di Cannes, The History of Sound, con Paul Mescal e Josh O'Connor, ha scritto la sceneggiatura. Se tutti gli accordi andranno a buon fine, l'inizio della produzione è previsto per l'inizio del 2027.

Escape at Dannemora: Ben Stiller riprende Benicio Del Toro

Il ritorno sul grande schermo di Ben Stiller

Il progetto segnerà il ritorno alla regia di un lungometraggio per Stiller, che negli ultimi anni si è dedicato alla realizzazione di serie televisive. È emerso come una delle forze creative dell'acclamata serie Apple TV+ Scissione, dirigendo 11 dei suoi episodi e ricoprendo il ruolo di produttore esecutivo.

La seconda stagione della serie è in lizza per gli Emmy Awards di fine mese con 27 nomination, il numero più alto tra tutte le serie di quest'anno. Prima di Scissione, ha diretto Escape at Dannemora, l'acclamata miniserie sul tema dell'evasione dal carcere che gli è valsa un DGA Award e una nomination agli Emmy. L'ultimo lungometraggio da lui diretto è stato Zoolander 2 del 2016, di cui si pente ancora.