Ben is Back: stasera su Rai1 in prima visione il film con Julia Roberts

Stasera su Rai1, alle 21:25 in prima visione TV, va in onda Ben is Back, film drammatico diretto nel 2018 da Peter Hedges, con Julia Roberts e Courtney B. Vance.

Ben Burns (Lucas Hedges), diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly (Julia Roberts) capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia.

Ben is Back è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel settembre 2018. In Italia è arrivato nelle sale a dicembre dello stesso anno, dopo il passaggio alla Festa del film di Roma.