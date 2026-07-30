Ben Affleck vince 1 milione di dollari a Chi vuol essere milionario?: tutto merito dei tacchini

Ben Affleck entra nel ristretto gruppo delle celebrità che sono riuscite a conquistare il premio massimo di Chi vuol essere milionario?. L'attore ha infatti vinto 1 milione di dollari nell'edizione statunitense del celebre quiz condotto da Jimmy Kimmel, destinando l'intera somma alla propria fondazione benefica. Il successo arriva quasi esattamente un anno dopo quello del suo storico amico e collega Matt Damon, che aveva centrato lo stesso traguardo nella precedente stagione del programma.

Una coppia vincente

Per l'occasione Affleck era affiancato da Jamie Ding, campione del quiz Jeopardy!, che lo ha aiutato ad affrontare le domande più difficili fino ad arrivare al quesito finale da un milione di dollari. Il premio sarà devoluto alla Eastern Congo Initiative, l'organizzazione fondata da Affleck che sostiene progetti umanitari e di sviluppo nella Repubblica Democratica del Congo.

Ben Affleck sul set

L'ultimo quesito chiedeva di individuare quali tacchini non fossero mai stati graziati da un presidente degli Stati Uniti. Le possibili risposte erano: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, Spaghetti & Meatball.

Non conoscendo la soluzione, Affleck e Ding hanno deciso di utilizzare gli aiuti rimasti. Come primo aiuto, i due concorrenti hanno chiesto un suggerimento allo stesso Jimmy Kimmel. Pur ammettendo di non esserne certo, il conduttore ha indicato Spaghetti & Meatball come risposta più probabile.

Successivamente Affleck e Ding hanno telefonato a Stephen Morrison, storico compagno di quiz di Ding, che però ha confessato di non conoscere la soluzione e ha preferito non sbilanciarsi. A quel punto è stato Affleck a prendere la decisione. "Io punterei su Jimmy. Andrei con quella risposta."

La vittoria da un milione di dollari

Dopo aver confermato Spaghetti & Meatball, nello studio è calato il silenzio. Jimmy Kimmel ha commentato con evidente tensione: "Mi fa davvero male lo stomaco in questo momento." Pochi istanti dopo è arrivata la conferma: la risposta era quella corretta.

Ben Affleck oggi

Tra coriandoli e applausi, Ben Affleck e Ding si sono abbracciati increduli, festeggiando la conquista del premio massimo. Con questa vittoria, Affleck e Jamie Ding diventano la quinta coppia a conquistare il milione di dollari da quando Jimmy Kimmel conduce il programma, iniziato nel 2020.

Prima di loro ci erano riusciti David Chang, Ike e Alan Barinholtz, Matt Damon insieme al campione di Jeopardy! Ken Jennings, Oscar Nuñez e Kate Flannery, protagonisti di The Office.

Già nelle settimane precedenti alla messa in onda, Jimmy Kimmel aveva raccontato di essere rimasto colpito dall'atteggiamento di Affleck. "Non sono sicuro che Ben sapesse di essere stato affiancato a un campione quando ha accettato di partecipare. Quando gliel'ho detto sembrava sorpreso e divertito. Credo fosse pronto ad affrontare tutto anche da solo. Ben Affleck è davvero molto intelligente."

Dopo il successo di Matt Damon nel 2025, anche Ben Affleck entra così nella storia recente di Who Wants to Be a Millionaire, trasformando una brillante prova televisiva in un importante contributo per una causa benefica.