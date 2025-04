Ben Affleck: "Il mio personaggio preferito Marvel? Non è di certo Daredevil"

Durante un'intervista Ben Affleck ha rivelato il suo supereroe Marvel preferito, sorprendendo tutti: non è Daredevil, che ha interpretato nel 2003, ma un altro supereroe. Affleck ha spiegato di essere cresciuto leggendo i fumetti degli X-Men, mentre sul ritorno di Affleck nel MCU aleggia ancora il mistero. Ma chi è il suo eroe Marvel preferito?

Un amore con gli artigli

Chi si aspettava una risposta di comodo o un pizzico di nostalgia per il costume rosso può mettersi l'anima in pace: il supereroe Marvel preferito di Ben Affleck non è Daredevil. L'attore, che lo ha interpretato nel film del 2003 - in una versione che ancora oggi divide critica e pubblico - ha sorpreso durante un'intervista rilasciata a Complex, dove insieme a Jon Bernthal (suo co-protagonista in The Accountant 2) ha partecipato a una serie di domande su chi fosse il "GOAT" (Greatest of All Time) in diverse categorie. Quando è toccato ai supereroi Marvel, Affleck non ha avuto dubbi: "Sono cresciuto con i fumetti degli X-Men, e Wolverine è sempre stato il mio preferito". Una risposta che ha fatto sorridere Bernthal, il quale ha scherzato sentendosi "offeso" per la mancata menzione al suo Punisher. Affleck ha allora rassicurato l'amico con una battuta: "Tu sei il miglior interprete nella storia della Marvel".

Una scena di Deadpool & Wolverine

Nonostante il legame affettivo con Daredevil, Affleck ha più volte ammesso che il film del 2003 non ha reso giustizia al personaggio. Una delusione che ha contribuito alla sua scelta di non tornare nei panni dell'eroe cieco, anche se, secondo alcune indiscrezioni, era stato effettivamente considerato per un'apparizione in Deadpool & Wolverine. Alcune concept art lo mostravano accanto a personaggi come Ghost Rider, ma il progetto non si è mai concretizzato. Al contrario, l'ex moglie Jennifer Garner è tornata nel ruolo di Elektra proprio nel film Marvel, rivelando che Daredevil sarebbe morto fuori scena prima degli eventi narrati.

La porta, però, non è del tutto chiusa: con Avengers: Secret Wars all'orizzonte e il ritorno in massa dei volti storici degli X-Men, l'ipotesi di una fugace resurrezione non è del tutto da escludere... anche se Affleck deve vedersela prima con Hugh Jackman.