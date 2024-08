Ben Affleck trasloca vicino all'ex Jennifer Garner, divorzio in vista con Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio il 16 luglio 2024. Affleck sta affrontando un nuovo capitolo della sua vita e si sente "fiducioso" dopo essersi trasferito in una nuova casa.

Una fonte racconta a ET: "A Ben piace molto la sua nuova casa e si sente fiducioso per il cambiamento. Voleva trasferirsi e stare più vicino a Jennifer Garner e ai loro figli per rendere più facile la co-genitorialità. È stato un periodo difficile per lui, ma continua a fare del suo benessere e della sua famiglia una priorità".

L'attore premio Oscar, 51 anni, ha recentemente acquistato una tenuta equestre da 20,5 milioni di dollari a Los Angeles. Questa mossa arriva solo poche settimane dopo aver messo in vendita la casa che possiede con Jennifer Lopez tra le voci di un conflitto coniugale.

Affleck ha acquistato la residenza con cinque camere da letto la scorsa settimana da David Calvert-Jones, il nipote del miliardario magnate dei media Rupert Murdoch, secondo i registri immobiliari.

Jennifer Garner, l'ex moglie di Ben Affleck, vorrebbe salvargli il matrimonio con Jennifer Lopez

Divorzio in vista tra Affleck e Lopez?

La Lopez ha festeggiato il mese scorso il suo 55° compleanno e una fonte ha dichiarato a ET che l'iconica pop star "sta facendo del suo meglio per rimanere positiva e concentrarsi sulle cose belle della sua vita", nonostante le voci che circolano sul fatto che lei e Affleck stiano per divorziare.

La fonte ha detto che la Lopez - che ha trascorso il suo compleanno a Bridgehampton, New York - "ama sempre trascorrere del tempo sulla East Coast, soprattutto durante l'estate, ed è stato bello per lei essere circondata da amici e familiari che le vogliono bene".

Ben Affleck in una sequenza del film Hollywoodland

"È stato un anno difficile con alcune realizzazioni, cambiamenti e ostacoli inaspettati, ma Jen sta cercando di vedere il suo 55° compleanno come un nuovo inizio", ha aggiunto la fonte. "Sta cercando di non lasciare che la situazione con Ben la butti giù".

In occasione del loro anniversario, il mese scorso, una fonte ha dichiarato a ET che la coppia - che è tornata insieme nel 2022 - è concentrata sulla propria famiglia mentre lavora alle proprie vite separatamente.

"Jen e Ben stanno cercando di concentrarsi sui loro cari mentre trascorrono del tempo separati", ha condiviso la fonte. "Stanno entrambi mettendo i loro figli e le rispettive famiglie al primo posto nei loro pensieri mentre attraversano questi cambiamenti. Stanno cercando di presentarsi in modo positivo per i loro figli".