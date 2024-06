Jennifer Garner, l'ex moglie di Ben Affleck, vorrebbe salvargli il matrimonio con Jennifer Lopez

L'attrice di Pearl Harbor ed Elektra, Jennifer Garner, ha sollevato diverse domande e ha attirato l'attenzione dei media dopo che è stata avvistata insieme al suo ex marito, Ben Affleck. La sua presenza all'interno, tra l'altro, dello scenario delle recenti voci riguardanti i problemi matrimoniali di Ben con l'attuale moglie Jennifer Lopez, che scopo ha?

Jennifer Garner: La "super donna" che cerca di salvare il matrimonio di Ben Affleck con Jennifer Lopez

Garner è stata avvistata a Los Angeles indossando una t-shirt grigia con la scritta "super woman" in evidenza. Insieme a lei, Ben Affleck, il suo ex marito. La coppia, che è stata sposata dal 2005 al 2018, ha trascorso la festa del papà insieme ai loro tre figli. Inoltre, Jennifer Garner ha visitato la casa in affitto di Affleck a Brentwood, in California, per celebrare la laurea di loro figlio. Nel frattempo, Jennifer Lopez è arrivata separatamente con i suoi gemelli di 16 anni.

Jennifer Garner, Meryl Streep e Ben Affleck ospiti del Golden Globes 2007

Le voci su un possibile divorzio tra Affleck, 51 anni, e Lopez, 54 anni, sono emerse il mese scorso dopo che sono circolate notizie secondo cui la coppia vive separata. Un confidente vicino alla star di "Argo" ha dichiarato a Page Six che il divorzio è imminente in quanto l'attore ha "ripristinato i sensi" riguardo al matrimonio. Affleck sente che gli ultimi due anni siano stati solo un sogno febbrile e ora si rende conto che non c'è modo che la situazione migliori. Nel frattempo, Jennifer Garner avrebbe cercato di convincere Affleck a salvare il suo matrimonio.

In vendita la casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck: vicini al divorzio?

La situazione attuale sembra tesa, con voci di divorzio che circolano attorno alla coppia di celebrità. La presenza di Jennifer Garner in questo contesto, indossando una maglietta che la proclama una "super donna", sembra simbolica. Potrebbe essere vista come un messaggio di supporto a un ex marito in difficoltà, o come un atto di solidarietà verso un'amica in un momento complicato. La sua azione di cercare di convincere Affleck a salvare il suo matrimonio mostra una prospettiva interessante sull'empatia e il coinvolgimento emotivo anche dopo la fine del loro matrimonio. Mentre la situazione continua a svilupparsi, il coinvolgimento di Garner aggiunge un'ulteriore dimensione a questa storia, mettendo in evidenza il lato umano delle celebrità e le complesse dinamiche delle relazioni a Hollywood.