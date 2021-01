Ben Affleck svela a Sacha Baron Cohen: "i miei figli non vogliono guardare i miei film"

In un'intervista per Variety, Ben Affleck e Sacha Baron Cohen hanno svelato alcuni retroscena dei loro film... e dei loro spettatori. A quanto pare, i figli di Ben non apprezzano particolarmente le pellicole in cui ha recitato il padre.

Ben Affleck in una scena del film Jersey Girl

Nella stessa intervista in cui Sacha Baron Cohen ha rivelato i retroscena pericolosi di Borat 2 e l'incontro con Giuliani, Ben Affleck ha svelato un curioso particolare sui suoi figli:

"Voglio farti una domanda, Ben", ha chiesto Sacha. "Ti sei complicato la vita quando hai deciso di diventare uno scrittore e un regista brillante. Cosa pensi di fare dopo?"

Oscar 2017: Matt Damon con Ben Affleck sul palco

"A questo punto della mia carriera, sono un po 'vecchio", ha risposto Ben. "Ho 48 anni, quindi non so per quanto ancora riuscirò a interpretare il ruolo del "finto 25enne". Ma ci sono ancora tanti altri ruoli interessanti. Le persone che interpreto mi offrono l'occasione di non annoiarmi, è una cosa che non sopporto annoiarmi e odierei stare lontano dai miei figli per qualcosa che non mi piacerebbe fare. Ci dev'essere davvero una motivazione valida per separarmi da loro e spero che prima o poi i miei figli se ne rendano conto di questo, anche se per ora non vogliono neppure guardare i miei film."

"Sono cambiato come attore, il mio approccio non è più come quello di un tempo, è cambiato dopo aver iniziato a dirigere, perché è stato davvero istruttivo passare dalla parte del regista", ha confessato Ben. "Ho imparato di più sulla recitazione come regista che dalle lezioni di recitazione. C'è qualcosa di veramente prezioso nell'essere dall'altra parte e vedere cosa funziona e cosa no. E cosa puoi fare in maniera concreta, senza abituarti passivamente al suono della tua fottuta voce stupida."

"Quindi ora non so bene cosa farò dopo", ha concluso Ben. "Sto solo cercando di fare cose che siano personalmente gratificanti. Penso che i miei giorni da Armageddon siano ormai passati."