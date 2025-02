Ben Affleck star e regista di Animals, un nuovo thriller destinato a Netflix

Ben Affleck sarà regista e protagonista del thriller Animals e nel cast del progetto destinato a Netflix sembra ci sarà anche Gillian Anderson.

Le riprese del progetto dovrebbero iniziare prossimamente a Los Angeles e l'attore si occuperà della produzione tramite Artists Equity, fondata insieme all'amico Matt Damon.

I primi dettagli del film Animals

La sceneggiatura di Animals è stata firmata da Connor McIntyre e Billy Ray.

Per ora la trama del film non è stata rivelata ed è emerso solamente che al centro degli eventi ci sarà un rapimento.

Affleck sarà impegnato alla regia

Ben Affleck sembra volesse essere coinvolto solo come regista e Matt Damon avrebbe dovuto essere la star del lungometraggio. Dei ritardi nell'ottenere i diritti dell'opera hanno però posticipato l'inizio della produzione, costringendo la star di Hollywood a cambiare i suoi progetti e a dirigere il sequel di The Accountant.

Affleck e Damon hanno quindi collaborato realizzando il thriller RIP, in arrivo prossimamente su Netflix, e ora la collaborazione dovrebbe proseguire con la piattaforma di streaming con Animals. Matt, tuttavia, sarà impegnato nelle riprese di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, situazione che avrebbe portato l'amico a decidere di essere protagonista del thriller pur di poter finalmente realizzare Animals.

Ben Affleck, una carriera tra flop e successi: la rivincita del divo "triste" in 12 tappe

Il cast

Gillian Anderson ha già in passato collaborato con Netflix in occasione dell'apprezzata serie Sex Education, in cui aveva il ruolo della madre del protagonista Otis, e sarebbe vicina all'accordo con la produzione.

Attualmente bisognerà attendere per scoprire gli altri membri del cast che sta venendo delineato in queste settimane, in vista di un possibile impegno sul set tra qualche settimana.