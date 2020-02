Ben Affleck spiega perché ha mentito sul suo tatuaggio sulla schiena

Ben Affleck ha spiegato perché ha mentito sul suo tatuaggio sulla schiena, un grande disegno di una fenice, raccontando che si è sentito violato dalle foto che nel 2018 furono diffuse dai giornali e sul web.

In una recente intervista al New York Times, l'attore che sarà protagonista del film The Way Back, si è soffermato su numerosi argomenti tra cui un episodio di qualche anno fa che ha visto al centro dell'attenzione il suo enorme tatuaggio fotografato da alcuni paparazzi, apparso sulla sua schiena poco dopo il divorzio con Jennifer Garner. Ben Affleck ha, infatti, spiegato perché all'epoca ha mentito su questo dicendo a tutti che il tatuaggio era finto. Invece non è così: "Mi sono risentito perché mi hanno spiato facendomi quelle foto"

Nella primavera del 2018, infatti, si creò un vero e proprio caso mediatico sull'enorme Fenice che Ben Affleck ha sulla schiena, così l'attore si sentì violato e disse a tutti che era solo un tatuaggio finto: "Mi sentivo invaso nella mia privacy. Ma è vero, avrei potuto rispondere che non erano affari loro invece di inventare che era finto"

Ma Ben Affleck, nel 2019, aveva già confermato che il suo tatuaggio è più che vero, durante un'intervista da Ellen Degeneres dichiarando che ha un significato molto importante per lui.