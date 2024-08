Ben Affleck smentisce le voci del flirt con Kick Kennedy: “Non c'è nulla di vero”

Ben Affleck e Kathleen "Kick" Kennedy non si stanno frequentando, afferma il rappresentante dell'attore. "Non c'è nulla di vero in tutto questo. Non so nemmeno se si conoscono", afferma Jen Allen, portavoce di Affleck, in una dichiarazione riportata da People.

Diverse fonti hanno recentemente riferito al giornale che Affleck, 52 anni, e Kick, 36 anni, hanno "trascorso del tempo insieme", e una fonte ha rivelato che i due erano legati dalla tarda primavera.

Kick è una dei sei figli di Robert F. Kennedy Jr. In passato è stata legata sentimentalmente al figlio di Paul Simon, Harper Simon. Ha anche frequentato il miliardario erede bancario Matthew Mellon prima della sua morte nel 2018. Kathleen proviene da una delle famiglie più facoltose e note degli Stati Uniti.

Il divorzio con J.Lo

Affleck sta attualmente affrontando un divorzio: Jennifer Lopez ha chiesto la fine del loro matrimonio la scorsa settimana, indicando come data di separazione il 26 aprile. I due si sono sposati nel luglio del 2022.

Una fonte ha dichiarato a People che la Lopez, 55 anni, "non voleva il divorzio" ma, dopo aver presentato la domanda, "sembra sollevata".

"È stato incredibilmente difficile per lei che Ben abbia scelto di allontanarsi dal loro matrimonio e di andare avanti con la sua vita, lasciandola indietro", ha detto la fonte. "Voleva capire come stanno le cose. Loro si amano. Jennifer non è il tipo che si arrende e basta. È stata quasi una tortura per lei aspettare".

Nel frattempo, un'altra fonte ha detto che Affleck "sta bene ed è molto concentrato" sulla scia della richiesta di divorzio della Lopez: "Lui prospera quando ha dei progetti di lavoro. È molto vicino ai suoi figli. Sta facendo esattamente quello che vuole. Sembra molto felice", dice la fonte.