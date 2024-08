Ben Affleck: "Svogliato e maleducato". Per Sarah Ferguson è stata la peggior intervista di sempre

Sarah Ferguson è la conduttrice senza peli sulla lingua del programma di attualità 7.30 della ABC. Dopo aver parlato con innumerevoli politici e celebrità nel corso della sua lunga carriera, Ferguson ha rivelato uno dei suoi peggiori ospiti di sempre: Ben Affleck.

Parlando alla rivista Sunday Life del Sydney Morning Herald, la cinque volte vincitrice del Walkley Award ha rivelato che l'attore e regista hollywoodiano è "in cima alla lista" quando si tratta di persone spiacevoli da intervistare.

L'esperienza con Affleck

Ferguson è rimasta sconcertata dall'atteggiamento della star di Batman, affermando che aveva l'impressione che avrebbe preferito essere altrove. "È stato semplicemente maleducato, non interessato. Faceva solo quello che doveva", ha rivelato la giornalista.

L'insoddisfacente chiacchierata è avvenuta nel marzo 2023, quando Ben e la co-star Chris Tucker sono apparsi su 7.30 per promuovere il film Air - La storia del grande salto, diretto da Ben, sull'origine delle iconiche scarpe Air Jordan Nike.

Acque profonde: Ben Affleck in una scena del film

Durante l'intervista, un Affleck poco sorridente ha dato risposte sconclusionate e ha guardato ripetutamente fuori campo, mentre solo quattro domande poste da Ferguson sono andate in onda. Quando la conduttrice ha chiesto ad Affleck come il film si fosse evoluto da un film di "affari da bianchi" a una storia sulla famiglia di Michael Jordan, l'attore ha risposto in modo incerto.

"È successo che ho guardato la storia e ho pensato inizialmente, sai, conoscendo un po' come funzionano queste aziende, e sapendo per istinto non erano solo i bianchi che lavoravano in questa azienda a essere rilevanti per la storia".

Air - La storia del grande salto: una scena del film

Affleck ha continuato: "E non volevo fare quella storia. Per fortuna Michael si è gentilmente messo a disposizione e mi ha indirizzato verso le tre persone che riteneva più rilevanti... e mi ha parlato anche di suo padre e di sua madre".

Pensate che l'intervista di Ben Affleck sia stata fatta male? La notizia bomba di Ferguson arriva in un momento di grande agitazione nella vita personale di Affleck, per il quale è in vista un altro probabile divorzio da Jennifer Lopez, notizia che è emersa dopo che i due hanno venduto la loro casa comune.