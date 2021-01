Ben Affleck sta scrivendo la sceneggiatura del suo prossimo film

Ben Affleck sembra sia al lavoro sulla sceneggiatura del suo nuovo film dopo aver collaborato nuovamente con Zack Snyder in occasione delle riprese aggiuntive di Justice League che ha realizzato negli ultimi mesi.

L'attore ha detto addio al ruolo di Batman proprio dopo il lungometraggio completato da Joss Whedon, tuttavia sarà ancora una volta Bruce Wayne in occasione di The Flash.

In un articolo pubblicato da Us Weekly, una fonte vicina all'attore ha dichiarato: "Ben Affleck è stato ultimamente poco al centro dell'attenzione mediatica dopo esser ritornato a casa al termine dei nuovi ciak del film Deep Water che sono stati girati a New Orleans. Sta lavorando alla sceneggiatura del suo prossimo film fin dal mese di ottobre".

La star, inoltre, sta vivendo un periodo molto positivo nella sua vita privata grazie alla relazione con Ana de Armas.

Tra i prossimi progetti di Ben Affleck ci saranno Ghost Army, di cui sarà il regista, e il film tv The Thirst, di cui sarà il produttore.

I fan dell'attore potranno presto vederlo in azione in occasione di The Last Duel, con la regia di Ridley Scott, e nella versione di Justice League che arriverà su HBO Max suddivisa in quattro puntate della durata di un'ora.