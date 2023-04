Ben Affleck viene scambiato per Matt Damon nel nuovo spot di Dunkin' Donuts

Ben Affleck è tornato con un nuovo spot, girato a Boston nel mese di gennaio, dopo la pubblicità del Super Bowl per Dunkin' Donuts. L'attore sta promuovendo una nuova offerta proprio dell'azienda, la Dunkin' Run, in una campagna in cui viene scambiato per Matt Damon.

A mostrare per primo la nuova pubblicità con Ben Affleck in primo piano, è stato il magazine People. Una ciambella a un dollaro acquistando un caffè medio o grande, questa l'offerta pubblicizzata come riportato da Yahoo. Nel video, intanto, Affleck viene scambiato per l'amico e collega Matt Damon.

"Sono qui per la Dunkin' Run... la campagna pubblicitaria" dice l'attore che ha creato, diretto ed è il volto dello stesso annuncio. "E' un ottimo affare: un caffè grande e una ciambella per un dollaro. E' fantastico". Intanto, i due impiegati sembrano non averlo riconosciuto. "Sai non faccio pubblicità. Sono un vero attore. Questa è una forma di arte per me", prosegue poi Affleck.

Tra i due dipendenti, uno sembra ancora confuso mentre l'altro cerca di capire chi si trova davanti ai suoi occhi. "The Departed" afferma. Con il titolo del film menzionato, diventa chiaro che la dipendente ha scambiato Affleck per Matt Damon, sua co-star in Will Hunting, Genio ribelle. Il dipendente chiede conferma alla star di Hollywood e quest'ultimo scuote la testa in risposta facendo una serie di smorfie.

Lo spot, per cui Ben Affleck ha scelto il cast e la troupe, si conclude quando esce dal negozio con una ciambella e un caffè.

La star ha inoltre raccontato a People di aver frequentato Dunkin' con gli amici durante gli anni del liceo mentre cresceva in Massachusetts: "Era scontato. Voglio dire, se dovevi prendere un caffè non c'era nessun altro posto dove andare".

Nel mese di febbraio, Affleck ha recitato in uno spot della Dunkin' insieme a sua moglie Jennifer Lopez in cui serve ignari partecipanti prima dell'arrivo della Lopez che afferma: "Cosa stai facendo? E' questo quello che fai quando dici che lavorerai tutto il giorno?".