Jennifer Lopez e Ben Affleck fotografati di nuovo insieme, smentite le voci sul possibile divorzio?

Da alcune settimane online sono aumentate le ipotesi di un divorzio nel futuro della coppia composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma alcune foto scattate nella giornata di ieri sembrano smentire le indiscrezione, per la gioia dei fan.

La coppia non era stata fotografata insieme da oltre un mese e la cantante era stata vista mentre andava alla ricerca di una nuova casa, mentre sui social aveva cliccato like a un post sulla fine di una relazione.

Gli scatti che fanno sperare i fan della coppia

I fotografi hanno però fotografato Ben Affleck mentre attendeva in macchina Jennifer Lopez e sua figlia Emme dopo un evento che si è svolto a Los Angeles.

Una fonte ha rivelato a People che l'attore e la star della musica sono arrivati separatamente, ma entrambi indossavano ancora la fede nuziale.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: 10 film in cui innamorarsi di loro

Le ipotesi di una crisi

Jennifer e Ben erano apparsi insieme per l'ultima volta in pubblico a New York il 30 marzo. Lopez è stata impegnata nelle riprese del film Kiss of the Spiderwoman e nella promozione di Atlas, oltre a essere tra gli organizzatori del Met Gala, mentre Affleck sta girando The Accountant 2 ed è stato visto il 5 maggio all'evento trasmesso dal vivo su Netflix Roast of Tom Brady.

La scoperta che J-Lo avesse cliccato like a un post di Lenna Marsak sulle relazioni sentimentali negative aveva recentemente alimentato le crescenti voci di un possibile divorzio.

L'attore e la cantante si sono sposati nel luglio 2022 e nel documentario The Greatest Love Story Never Told si parlava apertamente delle difficoltà vissute da Affleck nel mostrare costantemente dettagli della propria vita privata, situazione che avrebbe causato non poche tensioni nella coppia.