Ben Affleck su Robin Williams: "Ho provato a vivere la mia vita seguendo il suo esempio"

Ben Affleck è recentemente tornato a parlare di ciò che ha imparato da Robin Williams: i due hanno lavorato assieme sul set di Will Hunting - Genio Ribelle nel 1997, pellicola che fece vincere l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale ad Affleck e all'amico Matt Damon e quello come miglior attore non protagonista a Williams.

Nel suo nuovo film ,The Tender Bar, Affleck interpreta lo zio Charlie, una figura paterna che offre guida e saggezza al protagonista; in un'intervista con Jake's Takes, gli è stato chiesto se Williams, morto nel 2014, fosse stato un mentore per lui.

"Ho amato Robin", ha risposto l'attore statunitense. "È stata la prima persona famosa che ho incontrato. Avevamo appena scritto questo film e grazie a Robin, che era probabilmente la più grande star in circolazione a quel tempo, fu realizzato. Fu lui il primo a credere in noi ed era una persona estremamente calorosa sul set, era adorabile, gentile e collaborativo".

Ben Affleck ha concluso l'intervista dicendo: "Era una persona davvero straordinaria, gentile e amorevole, e questa per me è l'eredità di Robin. Questo è ciò in cui era radicata la sua commedia, bontà e umanità senza fine. Vorrei averlo conosciuto per tutta la vita. Crescendo non ho avuto questa opportunità ma quando l'ho incontrato ero piuttosto giovane, avevo 24 anni. Ha avuto un enorme impatto su di me e ho pensato: 'Questo lavoro si fa così. Passerò la mia vita a cercare di vivere seguendo il suo esempio'."