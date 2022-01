Ben Affleck ride di Snoop Dogg che pronuncia male il suo nome durante i Golden Globe 2022

Ben Affleck si è recentemente aperto a proposito della recente gaffe di Snoop Dogg: il noto rapper si è corretto dopo aver pronunciato male il nome dell'attore durante l'annuncio delle nomination ai Golden Globe 2022 che ha avuto luogo lo scorso mese.

Snoop ha svelato i nomi dei candidati ai Golden Globe 2022, sbagliando a pronunciare una serie di parole durante il live streaming, incluso il nome dello stesso Affleck, il quale è stato nominato come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in The Tender Bar.

Dopo aver commesso l'ormai noto errore il celebre rapper si è rapidamente corretto, dicendo con un sorriso: "Ben Affleck. Colpa mia. Mi dispiace, Ben." A questo proposito la star ha recentemente dichiarato: "È stato bello, sì. Ha tolto un po' l'enfasi. È divertente perché crescendo ho sempre pensato: 'Affleck? Che nome incredibilmente brutto.' Ora suona come la pubblicità dell'anatra. 'Aflac!'."

"Quando ero bambino", ha ricordato infine Ben Affleck, "i miei genitori, lo ricordo ancora oggi, ogni volta che qualcuno chiamava per l'abbonamento di una rivista o cose del genere erano soliti dire: 'A, F come francamente, F come franco...'. Quando sono cresciuto ho iniziato a leggere la posta e ho capito il motivo, leggevo cose tipo: 'Signor e signora A-s-s-l-i-c-k'."