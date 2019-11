Ben Affleck torna alla regia con King Leopold's Ghost

Ben Affleck ritornerà alla regia con King Leopold's Ghost, un film ispirato a fatti realmente accaduti nella seconda metà dell'800 e tratto dal libro scritto da Adam Hochschild.

Il progetto potrà contare anche sulla presenza di Martin Scorsese nel team di produttori in collaborazione con Emma Koskoff-Tillinger. Farhad Safinia scriverà la sceneggiatura di King Leopold's Ghost in cui si racconta la storia di come Re Leopoldo II del Belgio sia diventato l'uomo più ricco al mondo sfruttando le risorse naturali africane, accumulando miliardi in conti bancari segreti e sostenendo di essere proprietario del Libero Stato del Congo, facendo agire un esercito di mercenari per impadronirsi di materiali preziosi come la gomma e l'avorio, obbligando le popolazioni locali a lavorare per lui. Chi si rifiutava subiva della amputazioni o veniva ucciso e circa 8 milioni di persone hanno perso la vita durante il periodo di terrore creato dal sovrano.

Il film che verrà diretto da Ben Affleck dovrebbe seguire l'improbabile alleanza tra un missionario afroamericano, un giornalista britannico e una spia irlandese che fecero emergere gli orrori compiuti e diedero vita al primo movimento per sostenere i diritti umani. Dopo la diffusione delle foto, la verità su Leopoldo spinse personalità come Mark Twain, Booker T. Washington e Arthur Conan Doyle a condannare le gesta compiute, mentre Joseph Conrad si ispirò al disgusto che provava nei confronti di questa "missione per civilizzare il popolo" per scrivere Cuore di Tenebra.

Affleck ha diretto recentemente La legge della notte dopo aver conquistato l'Oscar come Miglior Film con Argo. La star tiene molto alla tematica al centro del lungometraggio e ha fondato la Eastern Congo Initiative per sostenere le iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale dell'area.