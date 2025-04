Ben Affleck rivela: "Da ragazzino ho stalkerato Christopher Lloyd per le strade di Boston"

Ben Affleck ha svelato di aver stalkerato Christopher Lloyd dopo aver visto il film Ritorno al futuro ed essere rimasto conquistato dal cult del cinema.

L'attore, durante la sua apparizione al talk show di Jimmy Kimmel, ha condiviso qualche aneddoto legato a quando era un ragazzino, scherzando poi con il conduttore parlando di una possibile idea per un remake.

L'incontro con la star

Parlando di quando aveva circa 11-12 anni, Ben Affleck ha ricordato: "Mi ricordo di essere andato a una proiezione di Ritorno al futuro e, mentre ero in metropolitana per tornare a casa, ho preso la decisione consapevole: 'Questo è il miglior film mai realizzato'".

RIP: Ben Affleck interviene all'evento Netflix per presentare il film di cui è anche produttore

Un anno dopo ha poi vissuto un'esperienza memorabile: "Penso che Christopher Lloyd fosse impegnato con uno spettacolo teatrale a Boston... L'ho visto per strada e non avevo mai visto una celebrità o un attore prima di allora nella mia vita". Ben ha ammesso divertito: "Mi sono reso conto solo dopo che l'avevo seguito per 10 isolati. L'ho letteralmente stalkerato".

Kimmel ha quindi scherzato ricordando il suo complicato rapporto con Matt Damon e chiedendo ad Affleck che, nel caso in cui in futuro realizzi un remake di Ritorno al Futuro, si dovrà assicurare che non si incontrino mai. Ben ha replicato, citando il film: "Terrò in mano una sua foto e lo farò cancellare e impedirò anche che faccia sesso con mia madre. Scusatemi, è troppo?!? Quella è la premessa di quel film se l'avete visto!".

Affleck ha quindi ricordato alcune esperienze vissute all'inizio della sua carriera e il primo film in cui è stata una comparsa insieme al suo grande amico Matt Damon.

Ecco il video tratto dalla partecipazione della star di The Accountant 2 al talk show di Jimmy Kimmel, in cui ha anche l'occasione di parlare del sequel di cui è protagonista e delle difficoltà affrontate nell'interpretare le scene d'azione.