Ben Affleck preoccupato per il futuro del cinema: "Dopo la pandemia film come Argo finiranno in streaming"

Attualmente sono molte le preoccupazioni riguardo il settore cinematografico, dopo questi ultimi mesi di crisi causata dalla pandemia di Covid-19, e in merito Ben Affleck ha un'idea ben precisa di come potrebbe procedere il futuro del cinema e cosa potrebbe accadere alle sale.

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, Ben Affleck ha fatto una riflessione sul mondo cinematografico post Covid, dicendo la sua su come secondo lui è cambiata la situazione in questi mesi:

"Credo che dopo il COVID pellicole come The Town, Argo, tutte quelle che ho girato, saranno destinate allo streaming. Resteranno 20, 25 film all'anno che saranno distribuiti e saranno quelli delle grandi produzioni, come Disney, Star Wars, Avengers. Titoli dove in ogni caso possono contare su incassi che nello scenario peggiore si avvicinano al mezzo miliardo di dollari. Film drammatici o a medio budget come The Town faticheranno a trovare un posto nelle sale. Ci saranno questi film enormi distribuiti in grande quantità e altri film più piccoli troveranno posto solo in qualche sala per questioni di prestigio, ma poi finiranno sulle piattaforme di streaming. Ognuno può trarne le conclusioni che preferisce, nel bene e nel male, ma penso che sia questa la direzione che sta prendendo l'industria."

Le parole della star di Batman v Superman: Dawn of Justiceriflettono molto lo scenario attuale del cinema internazionale e, probabilmente, il futuro che lui ha prospettato non è poi così impossibile.

In questi mesi di lockdown, le persone si sono abituate all'utilizzo delle piattaforme streaming e l'affluenza nei cinema, nonostante siano stati riaperti nella maggior parte dei paesi, è molto bassa. Anche Ben Affleck si è soffermato su questo particolare:

"Quello che credo sia già successo però, è che la gente si sia abituata durante questo periodo a guardare i film da casa. Ha fatto bene a Tornare a Vincere, di sicuro. Era appena uscito, per cui credo che la possibilità di vedere un nuovo film a casa abbia invogliato molti più spettatori che non sarebbero andati al cinema pagando soldi per vedere un film triste su un alcolizzato che tenta di reagire alla morte del figlio. La gente si è abituata allo streaming e al guardare film a casa, come mai era successo prima, il che probabilmente ha accelerato un trend che era già in atto."

Vi ricordiamo che nel 2022 Ben Affleck tornerà nel ruolo di Batman in The Flash, diretto da Andrés Muschietti con Ezra Miller ancora una volta nel ruolo del supereroe. Prima, però, ritroveremo il suo Cavaliere Oscuro in Zack Snyder's Justice League, su HBO Max nel 2021.