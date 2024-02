Jennifer Lopez e l'amore con Ben Affleck: 'Non avevamo pianificato di tornare insieme'

Ospite di un programma radiofonico australiano, Jennifer Lopez ha parlato dell'evoluzione del suo rapporto con Ben Affleck, sposato nel luglio 2022 dopo un ritorno di fiamma a distanza di parecchi anni dalla prima relazione.

Un'immagine di Jennifer Lopez dalla commedia Piacere, sono un po' incinta

La popstar e attrice ha dichiarato di aver dovuto prima capire sé stessa prima che l'universo si aprisse e le permettesse di riprendere la relazione con la star di Batman v Superman:"Mi sono innamorata dell'amore della mia vita, in precedenza, e per qualunque motivo dovevamo crescere e fare altre cose. Siamo entrambi andati avanti e abbiamo avuto figli con altre persone e altre relazioni ma nella mia mente era un po' come 'Oh, è quello giusto'".

Nessuna pianificazione

Jennifer Lopez e Ben Affleck erano una coppia nei primi anni 2000 ma interruppero la relazione nel 2004. Nel 2021 i due tornarono a frequentarsi:"Non potevo crederci e credo nemmeno lui potesse. Non è qualcosa che abbiamo pianificato. Avevamo davvero proseguito con le nostre vite ma quando ci siamo riconnessi è stato quasi istantaneo e abbiamo semplicemente capito" ha concluso J.Lo.

Ben Affleck in una scena del film The Company Men

Ben Affleck è stato sposato con Jennifer Garner dal 2008 al 2018, con la quale ha avuto i figli Violet, 18 anni, e Seraphina, 15 anni. Jennifer Lopez ha sposato Marc Anthony nel 2004, separandosi dal cantante nel 2014; dal matrimonio sono nati i gemelli Max ed Emme, 16 anni. Dopo il divorzio, J.Lo voleva rimanere single:"Mi dicevo 'Sto bene da sola, va tutto bene, amo la mia vita'. E quando arrivi a quel punto, penso che sia lì che l'universo si è aperto per me e ha detto 'Ora sei pronta'".