This Is Me… Now: A Love Story, la recensione: un film? No, una serie di videoclip targati Jennifer Lopez

C'era una volta Mtv, e quei videoclip ambiziosi, spettacolari, che lasciavano il segno. Jennifer Lopez è cresciuta durante l'età dell'oro dei video musicali, come ci ha raccontato nella conferenza stampa. Tutto questo si vede nel suo nuovo film, un progetto molto particolare, che vi raccontiamo nella recensione di This Is Me...Now: A Love Story, il film legato al suo nuovo album (This Is Me...Now), disponibile in streaming su Prime Video. Non si tratta di un film vero e proprio, come quelli che J. Lo ha interpretato. Piuttosto, è un insieme di quadri, una raccolta di video e di emozioni suscitate dalle sue canzoni. Pur con un filo conduttore, quindi, è un film che manca di omogeneità; ma dall'altro lato mostra la voglia di fare dei brani qualcosa di più, proprio com'era al tempo di Mtv.

La guarigione personale di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez in This Is Me...Now: A Love Story, un racconto autobiografico che diventa qualcos'altro

Con This Is Me...Now: A Love Story, Jennifer Lopez ha creato "un'odissea cinematografica di stampo narrativo", fatta di storie del mito e di guarigione personale. In concomitanza all'uscita del suo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall'ultimo progetto, This Is Me...Now: A Love Story spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l'amore, attraverso i suoi stessi occhi. Inizia con il racconto di una favola, quella di una donna innamorata trasformata in un uccellino, poi racconta un futuro distopico dove i fiori non crescono più, e viaggia ai giorni nostri dove la protagonista è in una casa di vetro per raccontarci la storia di un amore tossico. Tutto questo mentre, dall'alto, gli Dei sembrano osservare il suo caso...

This Is Me... Now, Jennifer Lopez: MTV, i musical e un atipico film biografico

Ogni canzone del nuovo album di J. Lo ha il suo mood

Jennifer Lopez: il suo nuovo film racconta la sua rinascita e il suo bisogno d'amore

"Quando mi chiedevano cosa avrei voluto essere da grande, rispondevo: innamorata". È quello che dice Jennifer Lopez all'inizio del film, ed è quello che esprime nel suo nuovo singolo, Can't Get Enough, e nell'album, This Is Me... Now. La ricerca dell'amore, e di un matrimonio felice, è stato in fondo un filo conduttore della sua carriera, dall'ormai classico The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo, al più recente Marry Me - Sposami, commedia romantica che nasceva in qualche modo da una sua esperienza personale. Anche This Is Me...Now, come ha ammesso la star in conferenza stampa, ha qualcosa di autobiografico, ma trasfigurato in qualcos'altro e piegato alle esigenze narrative. Come abbiamo detto spesso in occasione di film che hanno accompagnato album, questi progetti sono spesso la "realtà aumentata" del disco, opere che completano e arricchiscono il progetto principale. Ogni canzone dell'album di J. Lo, come è normale, ha il suo mood, e ogni video legato a una traccia ha il suo stile visivo e il suo racconto. A tenere insieme il tutto ci sono dei siparietti che vedono degli Dei (tra cui c'è Jane Fonda!) occuparsi del suo caso, e un'analista da cui Jennifer va in terapia. Nonostante questo, e non poteva essere altrimenti, il film manca di coesione.

La musica e i videoclip

Jennifer Lopez in una scena di This Is Me... Now

Come molti altri progetti di questo tipo, e forse ancor più di altri, This Is Me...Now: A Love Story ci sembra un prodotto destinato soprattutto ai fan di Jennifer Lopez, a cui farà molto piacere ritrovarla in grandissima forma e finalmente felice, dopo aver superato periodi sentimentalmente difficili. Come film in sé, la nuova fatica di J. Lo forse ha meno senso. Ma, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto in apertura, è bello vedere che c'è chi ha ancora voglia di legare la musica a videoclip ambiziosi, di quelli che non si fanno più. Il nuovo album di J. Lo è come certi dischi degli anni Ottanta in cui, dall'inizio o in corso, si sceglieva di fare video per tutte le canzoni: è stato così, ad esempio, per Bad di Michael Jackson, in cui quasi tutte le canzoni sono diventate singolo o videoclip, o per Infected di The The, un album che prevedeva un video per ogni canzone. Rilasciati uno alla volta, a mesi di distanza, o tutti insieme, spesso questi videoclip venivano raccolti poi in VHS, per comporre una sorta di film. Ecco, il progetto di Jennifer Lopez ci ricorda proprio quelle VHS.

Can't Get Enough e la citazione di I'm Still In Love With You

Can't Get Enough contiene una citazione di una vecchia hit, I'm Stil In Love With You

A un certo punto del film, ovviamente, arriva anche la nuova hit di Jennifer Lopez, quella Can't Get Enough, che sta impazzando in radio in questi giorni, con il relativo video, che la vede in giro in una magica New York. E allora è anche il caso di raccontare come si possa costruire una canzone, intorno a una hit del passato, non a caso una delle più campionate della storia, I'm Still In Love With You del giamaicano Alton Ellis. Prendere una traccia del passato e inserirla nella costruzione di una nuova canzone è una pratica sempre più in frequente, e il mood in cui la canzone di Ellis è inserita nella hit di Jennifer Lopez è un piccolo colpo di classe. Insomma, lunga vita a J. Lo!