The Rip – Soldi sporchi, recensione: un ossuto e ferreo thriller che (non) ti aspetti

Nel gergo della polizia, "The Rip" sintetizza l'atto di 'portare via la roba ai cattivi', dopo operazione - controverse - note come 'ripping'. Da questo spunto, e da una storia vera, Joe Carnahan scrive e dirige un ottimo thriller che, con estrema consapevolezza (e onestà), ammicca a Heat - La sfida e Serpico. Niente di nettamente avvicinabile a suddetti titoli, ci mancherebbe, ma come ha giustamente sottolineato il regista, The Rip - Soldi sporchi (arrivato su Netflix) sprigiona un chiaro amore per i classici thriller poliziotteschi, in cui si esaltano - e il film in questione ci riesce - personaggi, contesti e relazioni.

The Rip - Soldi sporchi: tradimenti e dollari in una notte incandescente

The Rip - Soldi sporchi: Matt Damon e Ben Affleck in una scena

Evitando qualsiasi approfondimento che possa rovinare l'esplosivo finale, The Rip ruota attorno ad un gruppo di agenti della narcotici che, dopo un'enigmatica soffiata - e dopo lo spinoso omicidio di una detective che ha messo in crisi il dipartimento -, si ritrovano a gestire un tesoro di 24 milioni di dollari, scovati a casa di una giovane ragazza colombiana, Desi (Sasha Calle). A guidare il gruppo il tenente Dane Dumars (Matt Damon), affiancato dal sergente JD Byrne (Ben Affleck).

Catalina Sandino Moreno e Teyana Taylor

Con loro tre agenti: Mike Ro (Steven Yeun), Numa Baptiste (Teyana Taylor) e Lolo Salazar (Catalina Sandino Moreno), che tiene al guinzaglio il beagle Wilbur (tranquilli, esce illeso). Sul team aleggia l'ombra della corruzione - applicano un discutibile modus operandi, tra mazzette e creste -, e allora dollaro dopo dollaro il sequestro prende una strana piega, e la notte si fa incandescente: nessuno si fida di nessuno, e in più cominciano a fischiare le pallottole.

Cast e scrittura: un ottimo thriller

Pochi dubbi, The Rip funziona alla grande. Per scrittura, che coinvolge e attrae, per interpretazioni, per umore e ritmo (a tratti trascinante). Tra l'altro, in un'epoca di spettatori distratti è ancora più interessante trovare titoli che puntano sul valore della scrittura, facendo della sceneggiatura il vero punto di forza. Essenzialmente, The Rip è un poliziesco notturno e ossuto, dalla grana spessa e dai colori giusti (con menzione alla fotografia di Juan Miguel Azpiroz).

Affleck e Damon in scena

Girato pensando alle regole dell'horror, ma intanto ideato e allungato come un western moderno in cui la verità e la menzogna si incontrano a metà strada, generando un cortocircuito altamente cinematografico. E come nei film wester, anche qui i soldi sono i veri nemici. In mezzo, i buoni e i cattivi, oltre la verità e oltre la menzogna. Confini sfocati in The Rip, e quindi adatti per uno script che punta sull'intrattenimento duro e puro senza rinunciare a una certa eleganza visiva e narrativa, ammiccando alla poetica di Don Wislow: ferrea, asciutta, compressa e poi rilassata, in un'alternanza ben tradotto dalla musica di Clinton Shorter.

Joe Carnahan conosce bene il genere (lo aveva già affrontato nel 2002 con il dimenticato Narc - Analisi di un delitto), ha ammesso anche di essere stato entusiasta del set condiviso con Ben Affleck e Matt Damon ("il migliore set di tutti", dirà) e punta all'azione per mezzo delle parole, dei dettagli, delle ombre che si accavallano sui personaggi (azzerando i punti di riferimento), ribaltando il senso (attualissimo) della Legge perpetrata da individui in divisa sull'orlo della criminalità. Allora, tra sceriffi e furfanti, soldi unti, colpi di scena, azioni e reazioni, in due ore scarse The Rip riesce ad essere efficace nella sua costante (e voluta) contraddizione, confondendo per poi sterzare al momento giusto. Da non perdere.