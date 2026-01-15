Ben Affleck e Matt Damon: "La nostra lite più grande? Finì in ospedale"

Ben Affleck e Matt Damon condividono decenni di amicizia, iniziata in giovanissima età e proseguita poi a Hollywood tra successi e premi Oscar. Nonostante il loro saldo legame, anche le migliori amicizie incappano ogni tanto in litigi.

È quello che è accaduto a Ben Affleck e Matt Damon quando, da adolescenti, erano impegnati nelle riprese del film Scuola d'onore, uscito nel 1992. Una lite iniziata come un gioco innocente e finita con una corsa all'ospedale.

Il racconto della lite tra Matt Damon e Ben Affleck

Ospiti del The Tonight Show, Ben Affleck e Matt Damon hanno svelato la loro lite sul set di Scuola d'onore. Durante una pausa delle riprese, non avendo niente di meglio da fare insieme al resto del giovane cast composto anche da Brendan Fraser, Cole Hauser e Chris O'Donnell, iniziarono a lanciarsi delle ghiande.

Matt Damon e Brendan Fraser in una scena di Scuola d'onore

Ben Affleck ha lanciato una ghianda in direzione di Hauser ma quest'ultimo l'ha schivata e Damon ha girato la testa e la ghianda lo ha colpito dritto nell'occhio: "Non ho fatto in tempo nemmeno a sbattere le palpebre" ha raccontato.

La corsa in ospedale dopo l'incidente

Un impatto molto forte che li ha costretti a recarsi in ospedale. La lita nacque dal timore di Matt Damon di avere problemi con la vista e... dal timore di Ben Affleck che la sua carriera a Hollywood fosse già finita: "Fai conto che avevo tipo tre battute nel film. E mentre ovviamente mi importava che Matt ci vedesse, il mio primo pensiero è stato: 'Mi licenzieranno per questo'".

A causa del colpo subito all'occhio, Matt Damon dovette portare una benda per qualche giorno, proprio come l'assistente alla regia Newt Arnold, che in quel periodo la stava indossando. Una coincidenza ricordata dallo stesso attore, molto divertito. All'epoca però tra i due amici nacque una grossa discussione che non minò l'amicizia, rimasta ben salda anche negli anni successivi, che portarono i due a trovare il successo con Will Hunting - Genio ribelle.