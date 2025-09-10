Ben Affleck e Matt Damon tra soldi sporchi e corruzione nel trailer di The Rip, nuovo crime di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di The Rip - Non ti fidare, un nuovo crime thriller con protagonisti Matt Damon e Ben Affleck alla loro nuova collaborazione insieme.

La sinossi ufficiale del film recita: "Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in una casa di stoccaggio abbandonata, la fiducia all'interno di una squadra di poliziotti di Miami inizia a incrinarsi. Man mano che forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso su chi possano davvero contare".

La pellicola, che vede anche il ritorno alla regia di Joe Carnahan a pochi mesi da Shadow Force - Ultima missione (che ha conquistato il pubblico di Prime Video lo scorso luglio), sarà distribuita direttamente sulla piattaforma digitale il 16 gennaio 2026. Nel cast ci sono anche Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins e Kyle Chandler.

RIP: Matt Damon e Ben Affleck in una scena del thriller

La storia di The Rip è ispirata a un evento realmente accaduto

In un'intervista realizzata al Tudum, Carnahan ha dichiarato che The Rip è nato dall'amore per i film d'azione degli anni '70 e da un'esperienza vissuta con un caro amico che lavorava nell'unità narcotici della polizia di Miami-Dade.

"The Rip è nato da un'esperienza profondamente personale che il mio amico ha vissuto, sia come padre sia come capo della squadra tattica narcotici del dipartimento di polizia di Miami-Dade", ha raccontato Carnahan. "È ispirato in parte alla sua vita e, poi, al mio amore duraturo per quei classici polizieschi degli anni '70 che davano grande valore ai personaggi e alle relazioni interpersonali, diventando punti di riferimento di quell'epoca - film come Serpico e Il principe della città e, più recentemente, Heat di Michael Mann".

Affleck e Damon sono entrambi produttori attraverso la loro casa di produzione Artists Equity, da loro co-fondata. Anche Dani Bernfeld e Luciana Damon figurano tra i produttori. I produttori esecutivi includono Kevin Halloran e Michael Joe. Michael McGrale e Sasha Veneziano sono co-produttori, mentre Gage Hanlon è produttore associato.

Will Hunting - Genio ribelle: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

Matt Damon e Ben Affleck, i film della coppia

I due grandi amici di Hollywood hanno recitato insieme in diversi film, soprattutto nei primi anni della loro carriera e in progetti in cui erano coinvolti anche come sceneggiatori o produttori. Basti citare il loro primo grande successo del 1997, Will Hunting - Genio ribelle o la commedia dissacrante Dogma del 1999. Sono poi apparsi insieme ma non da co-protagonisti anche in film come Chasing Amy e Jersey Girl per poi tornare sul grande schermo nel 2021 per The Last Duel di Ridley Scott e nel 2023 con Air - La storia del grande salto.

In una recente intervista, Damon ha ribadito che lui e Affleck non smetteranno di recitare insieme: "Chi se ne importa se saturiamo il mercato con film in cui recitiamo entrambi?Saremmo dei pazzi se non approfittassimo del fatto che siamo ancora qui e in grado di farlo".