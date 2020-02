Ben Affleck e Matt Damon irriconoscibili sul set di The Last Duel

Ben Affleck e Matt Damon tornano insieme nel film The Last Duel di Ridley Scott e con loro c'è Adam Driver: le prime immagini dal set.

Ridley Scott sta per tornare dietro la macchina da presa con The Last Duel, che vede protagonisti Ben Affleck e Matt Damon, coinvolti anche nella scrittura del film, come ai tempi dell'Oscar per Will Hunting - Genio ribelle, insieme a Nicole Holofcener, basandosi sul libro di Eric Jager. Entertainment Tonight ora mostra su Twitter le prime foto dal set, che mostrano Affleck e Damon quasi irriconoscibili.

La produzione in questo momento sta lavorando a Sarlat, in Francia. Ambientato Oltralpe nel XIV secolo,The Last Duel racconta la vera storia dei cavalieri Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, che parteciparono all'ultimo duello giudiziario, dopo che il primo aveva accusato il secondo di aver violentato sua moglie, Marguerite de Carrouges.

Ben Affleck ha dichiarato di essere molto emozionato e un po' nervoso per il progetto:"Non ho mai fatto il medievale! Siamo nel 1386, quindi è con armature, spade e cose del genere. Ma è stato un vero piacere lavorare con Matt e Nicole Holofcener, che hanno scritto la sceneggiatura con noi. Io e Matt continuavamo a dire 'Perché non l'abbiamo fatto più spesso?'. Abbiamo avuto la fortuna che i nostri programmi s'intersecassero in modo di avere tempo libero da condividere. Abbiamo ottenuto la regia di Ridley Scott e Jodie Comer nel film, e Adam Driver".

There’s a lot happening in these photos of Ben Affleck and Matt Damon on the set of #TheLastDuel. 🤣https://t.co/5vGDcmlC6s — Entertainment Tonight (@etnow) February 27, 2020

The Last Duel dovrebbe uscire nelle sale il 25 dicembre. Nel cast anche Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter e Nathaniel Parker.