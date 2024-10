Ben Affleck e Matt Damon hanno appena iniziato a girare il loro nuovo film

Teyana Taylor e Sasha Calle si sono unite a Ben Affleck e Matt Damon nel nuovo thriller criminale di Joe Carnahan RIP, distribuito da Netflix. Le riprese del film sono ufficialmente iniziate a Los Angeles.

Mentre i problemi di programmazione - dovuti soprattutto al fatto che The Accountant 2 ha avuto bisogno di riprese extra - hanno bloccato il prossimo lavoro da regista di Affleck, Animals, interpretato anche da Damon, l'attore è riuscito comunque a tenersi occupato quest'autunno con RIP.

Ora abbiamo i primi dettagli sulla trama delle pellicola.

Di cosa parla il film?

RIP segue un gruppo di poliziotti di Miami la cui fiducia comincia a vacillare dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato. Quando le forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, anche la persona su cui possono contare.

Netflix, che distribuisce anche Animals, è recentemente salita a bordo di RIP con l'intenzione di rilasciarlo nel 2025. Carnahan ha dato il via al progetto scrivendo la sceneggiatura e facendola girare, trovando alla fine l'immenso interesse di Affleck e Damon.

Per quanto riguarda Joe Carnahan, il suo successo indie del 2002, Narc - Analisi di un delitto, interpretato da Ray Liotta e Jason Patric, è ancora il suo film migliore. Tra gli altri crediti del regista troviamo The Grey, Copshop - Scontro a fuoco, Stretch - Guida o muori, Smokin' Aces, Boss Level e The A-Team.

La trama del prossimo film di Affleck, Animals, anticipa che "al centro della storia ci saranno un candidato al ruolo di sindaco e sua moglie, il cui figlio viene rapito. Circondati da numerosi nemici, non solo politici, i due devono 'sporcarsi le mani' pur di salvare il ragazzo". La sceneggiatura è firmata da Connor McIntyre e Billy Ray. Si vocifera che anche Jennifer Garner affiancherà Matt Damon nel cast.