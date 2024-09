Batman: lo storyboard del film di Ben Affleck mai realizzato conferma il villain al centro della storia

Nuovi dettagli sulla versione di The Batman che avrebbe dovuto dirigere Ben Affleck sono trapelati in occasione del Batman Day.

Le critiche piovute su Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League hanno spinto Ben Affleck ad abbandonare l'idea di continuare a interpretare Batman nel DC Extended Universe. L'ultimo impegno riguarda il film standalone scritto insieme a Geoff Johns, cioè la prima versione di The Batman, che Affleck avrebbe dovuto interpretare e dirigere. Il divo ha appeso mantello e cappuccio al chiodo lasciando campo libero a Matt Reeves fino al suo breve ritorno in The Flash l'anno scorso. Nel frattempo, gli storyboard del film mai realizzato, oggi diffusi in rete, rivelano il villain che Batman avrebbe dovuto affrontare nel film.

L'artista che aveva lavorato agli storyboard del film di Affleck e Geoff Johns, Jay Oliva, ha celebrato il Batman Day condividendo parte del suo lavoro per il film sui social media. Nell'immagine diffusa vediamo una scena di battaglia in cui il Cavaliere Oscuro si scontra con Slade Wilson/Deathstroke (Joe Manganiello), confermando le voci secondo cui sarebbe stato lui uno dei principali villain del lungometraggio.

_Zack Snyder's Justice League- Ha, inoltre, confermato il piano secondo cui Lex Luthor svela a Deathstroke l'identità di chi si nasconde sotto il mantello e il cappuccio (vendicandosi così per essere stato rinchiuso nell'Arkham Asylum alla fine di Batman v Superman: Dawn of Justice).

Zack Snyder spiega perché preferisce il Batman di Ben Affleck a quello di Christian Bale: "È così grosso"

Un progetto fantastico che nessuno vedrà mai

"Non posso davvero dire altro se non che era dannatamente fantastico", ha dichiarato in precedenza Jay Oliva parlando del progetto mai realizzato. "Era stato il migliore. Era fantastico. Da quello che ho capito, erano state scritte un paio di bozze di sceneggiatura. Quando sono stato chiamato, non so se fosse la seconda bozza o qualcosa del genere, ma era quello che Geoff Johns e Ben Affleck mi avevano mostrato."

Riguardo al film stravolto dall'arrivo di Matt Reeves alla regia, l'artista visivo spiega: "La storia di Ben avrebbe toccato aspetti mai narrati nei fumetti, ma sarebbe partito da 80 anni di storyline del mito di Batman per approdare a una nuova prospettiva. Era un'idea molto intelligente e amavo molti aspetti che avrei voluto veder realizzato. Era un progetto grandioso. Ben ha dovuto abbandonarlo per motivi personali che ho ben compreso, ma il tempo che ho passato a collaborare con lui è stato fantastico."