Ben Affleck e Matt Damon sul set del film sul fondatore della Nike Sonny Vaccaro (FOTO)

Ben Affleck e Matt Damon tornano a collaborare fianco a fianco per un nuovo biopic dedicato a Sonny Vaccaro, ex dirigente della Nike responsabile dello storico accordo con la star Michael Jordan. I due attori sono riuniti sul set di Los Angeles e immortalati in alcune foto che vedono in azione anche Viola Davis e Robert Richardson. nel supercast del film troviamo anche Jason Bateman, Chris Messina, Chris Tucker e Marlon Wayans.

Ben Affleck dirigerà, scriverà e co-interpreterà il dramma sportivo ancora senza titolo, mentre Matt Damon reciterà, scriverà e produrrà. Anche Mandalay Pictures, la compagnia gestita da Peter Guber e Jason Michael Berman, produrrà il progetto con Amazon Prime Video.

A interpretare Sonny Vaccaro è Matt Damon, mentre Ben Affleck si è ritagliato il ruolo del co-fondatore di Nike, Phil Knight. Nel film si racconteranno gli sforzi della compagnia di abbigliamento sportivo di ingaggiare la superstar del basket Michael Jordan come testimonial, impresa impossibile all'epoca, ma realizzata grazie al venditore di scarpe sportive anticonformista. L'accordo rappresentò un trampolino di lancio per il brand sportivo aiutando anche lo sport.

Ben Affleck e Matt Damon sul set del film sul dirigente della Nike Sonny Vaccaro

Al centro del plot ci sarà la ricerca incessante di Sonny Vaccaro di ingaggiare Jordan in quella che allora era la terza azienda di scarpe, un viaggio che lo condusse a contattare i genitori del campione, in particolare la sua potente e dinamica madre, ma anche ex allenatori, consulenti e amici. Jordan sarà una figura mitica in bilico sopra il film, che non si vedrà mai, anche se Vaccaro cercherà di raggiungerla accedendo a coloro che gli sono vicini.

Alla base del film c'è il documentario di ESPN del 2015, Sole Man, incentrato sulla figura di Sonny Vaccaro. Il presidente di Skydance Sports Jon Weinbach, uno dei produttori della serie su Michael Jordan, The Last Dance, è stato fondamentale per ottenere i diritti della vita di Vaccaro.