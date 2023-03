Ben Affleck e Matt Damon: "Avevamo un conto in banca in comune per aiutarci all'inizio della carriera"

Una recente intervista ha fatto emergere un curioso dettaglio dell'inizio della carriera di Ben Affleck e Matt Damon: i due attori avevano un conto in banca in comune.

Ben Affleck e Matt Damon hanno rivelato di aver condiviso un conto in banca all'inizio della loro carriera, sostenendosi così a vicenda mentre stavano compiendo i primi passi nel mondo dello spettacolo.

I due attori, impegnati nella promozione del loro nuovo film Air, hanno condiviso il divertente aneddoto durante il The Bill Simmons Podcast, ricordando come hanno collaborato fin da giovanissimi.

Matt Damon, ammettendo che avere un conto in banca in comune era piuttosto insolito, ha spiegato: "Avevamo bisogno dei soldi per le audizioni. Ripensandoci è una cosa strana".

Ben Affleck ha però aggiunto: "Ci saremmo aiutati e sostenuti a vicenda. Era una situazione tipo: 'Non sarai solo. Non sarò solo. Andiamo lì fuori e facciamo tutto questo insieme'".

I soldi guadagnati dai due attori quando ottenevano un ruolo venivano quindi depositati sul conto in comune. Matt ha ricordato: "Se uno di noi aveva dei soldi sapevamo che non ci avrebbero chiuso la corrente. Dopo aver realizzato Geronimo avevo probabilmente 35.000 dollari in banca. Ho pensato: 'Siamo a posto per un anno'".

I due avevano stabilito delle regole, come utilizzare i soldi per le audizioni, o prelevare piccolo somme per le attività ricreative: "Abbiamo provato a comprarci delle birre, ma non ha mai funzionato".

Affleck ha infine spiegato perché il loro rapporto funziona così bene: "Amo lavorare con questo ragazzo. Amo trascorrere il mio tempo con lui. Se puoi lavorare con persone grandiose, che sono anche buone persone, è molto più soddisfacente a livello personale e professionale".