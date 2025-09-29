Jennifer Lopez dopo la separazione da Ben Affleck: “Mi ha cambiata e aiutata a crescere”

Jennifer Lopez ha rilasciato un'intervista a CBS News Sunday Morning, e si è soffermata sulla fine del matrimonio con Ben Affleck, finalizzato a gennaio ma annunciato nell'aprile 2024.

La cantante e attrice è grata per quanto accaduto, spiegando di essere cambiata molto da allora e di ritenere di essere cresciuta parecchio rispetto a prima.

Il cambiamento di Jennifer Lopez dopo il divorzio da Ben Affleck

"Mi ha cambiata. Mi ha aiutata a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere" ha confessato J.Lo "A diventare più consapevole di me stessa. Ora sono una persona diversa rispetto all'anno scorso".

Jennifer Lopez in una scena di Kiss of the Spider Woman

La popstar è tornata sul suo periodo post-divorzio: "Mi sono divertita tantissimo (quest'estate). Riesco a godermi le cose di più. La gioia sta nel vivere questi momenti e nell'abbracciare davvero la vita. I momenti difficili sono lezioni, e una volta che lo capisci, tutto diventa un po' più leggero e puoi davvero, davvero volare".

L'esperienza sul set di Kiss of the Spider Woman nel periodo del divorzio

In ogni caso, Jennifer Lopez ha confessato di aver sofferto molto e faticato durante le riprese di Kiss of the Spider Woman proprio nel recente periodo difficile.

"È stato difficile. È stato un periodo davvero difficile" ha raccontato "Era dura non pensare a certe cose. È stato il meglio e il peggio dei tempi, in un certo senso. Ogni momento sul set, ogni momento in cui interpretavo questo ruolo, ero così felice, e poi tornavo a casa e non era bello. E mi chiedevo come potessi conciliare tutto questo".

Tuttavia, Jennifer Lopez ha riconosciuto a Ben Affleck il merito di aver aiutato il film, finanziando il progetto con Artists Equity, la sua casa di produzione. Nell'adattamento del musical diretto da Bill Condon, Jennifer Lopez ha recitato al fianco di Diego Luna, Tonatiuh, Tony Dovolani, Josefina Scaglione e Bruno Bichir.